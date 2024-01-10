https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html

В Индонезии объявили высокий уровень опасности из-за извержения вулкана

В Индонезии объявили высокий уровень опасности из-за извержения вулкана - РИА Новости, 10.01.2024

В Индонезии объявили высокий уровень опасности из-за извержения вулкана

В Индонезии вулкан Левотоби выбросил пепел на высоту двух километров, власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности, передает... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:41

2024-01-10T09:41

2024-01-10T09:52

в мире

индонезия

флорес (остров)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Индонезии вулкан Левотоби выбросил пепел на высоту двух километров, власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности, передает индонезийское агентство ANTARA. Извержение последовало за неделями повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в восточной Индонезии, и побудило местное правительство издать приказ об эвакуации близлежащих деревень. Центр по смягчению последствий вулканологии и геологических катастроф (PVMBG) повысил опасность Левотоби со второго до четвертого, высочайшего уровня. "Вулканическая активность горы Левотоби усиливается и ее статус повышен… до уровня IV. Жителям горы Левотоби, а также посетителям и туристам не разрешается осуществлять какую-либо деятельность на территории в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу", - приводит агентство постановление властей. По данным ANTARA, в ходе последнего извержения вулкан выбросил вулканический пепел на высоту 2000 метров от кратера. Ранее сообщалось, что гора Левотоби извергалась несколько раз за последние недели, включая извержение 2 января, в результате которого вулканический пепел был выброшен на 1,5 километра над вершиной горы. Вулканический пепел от недавних извержений затронул два района возле горы Левотоби, в результате чего более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища, созданные местными властями. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html

индонезия

флорес (остров)

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в мире, индонезия, флорес (остров)