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В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности" - РИА Новости, 10.01.2024
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13:35 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/gretsiya-1920504839.html
В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"
В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности" - РИА Новости, 10.01.2024
В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"
Правительство Греции не намерено терпеть "инфляцию жадности" и будет бороться с теми, кто пытается заработать сверхприбыли, как в "банановой республике", заявил РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:35
2024-01-10T13:35
здоровье - общество
греция
россия
украина
кириакос мицотакис
евросоюз
евростат
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АФИНЫ, 10 янв - РИА Новости. Правительство Греции не намерено терпеть "инфляцию жадности" и будет бороться с теми, кто пытается заработать сверхприбыли, как в "банановой республике", заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на совещании, посвященном мерам по борьбе с ростом цен. В Греции многие продукты, в том числе производимые в самой стране, намного дороже, чем в других странах - членах Евросоюза. В частности, оливковое масло на 23,7%, а молоко, сыр, яйца - на 39% дороже, чем в среднем по ЕС. Детское молоко в Греции на 213% дороже по сравнению с самым дешевым в ЕС, и его называют "золотым". Мера по борьбе с дороговизной было посвящено совещание в правительстве в среду, сообщила пресс-служба премьера. "Битва за укрощение дороговизны и введение более жестких правил конкуренции в пользу потребителя - это постоянная битва. И в этой битве мы постоянно используем новые политические инструменты, пока все, и особенно транснациональные компании, не поймут, что Греция - это не "банановая республика" и что нельзя терпеть инфляцию жадности", - заявил Мицотакис в начале совещания. По его словам, укрепление Межведомственный группы по контролю за рынком и интенсивный контроль, который проводился в последние месяцы на рынке, в основном касающийся факторов стоимости и рентабельности основных продуктов, входящих в потребительскую корзину, помогли правительству гораздо лучше понять механизмы рынка. "Новые меры направлены именно на устранение хронических перекосов, которые накапливались на греческом рынке в течение многих лет и которые, к сожалению, стали еще более выраженными в результате импортированного инфляционного кризиса. Они привели к неприемлемому явлению, когда продукция транснациональных компаний продается в Греции гораздо дороже, чем в других европейских странах. Очевидно, что с этим нельзя мириться", - заявил премьер. Он сообщил, что меры направлены в первую очередь на установление чистых прейскурантных цен, ограничение общих скидок поставщиков на 30% и должны быть более выгодны потребителю. "Они касаются таких потребительских товаров, как бытовые чистящие средства, зубные пасты, гели для душа, шампуни, детские подгузники, фрукты и овощи", - сказал Мицотакис. "Особое внимание будет уделено детскому молоку, цены на которое в Греции намного дороже, чем в других европейских странах. Будет введено ограничение на валовую прибыль, чтобы цены могли быть скорректированы до уровня, приемлемого для Европы", - сообщил глава правительства. "Эти меры направлены на исправление сложившейся искаженной коммерческой практики, а нашим главным приоритетом остается защита потребителей и надлежащее функционирование рынка", - сказал он. Премьер также отметил, что правительство очень обеспокоено финансовой нагрузкой на молодые семьи. "С 2019 года правительство установило единовременную помощь, которая выплачивается двумя частями в размере 2000 евро на каждого родившегося ребенка. Это очень помогает новой семье с расходами, сопровождающими рождение ребенка, и поддерживает семью в первые месяцы с возросшими расходами, связаны ли они с детским молоком, с подгузниками или с детскими салфетками", - сказал Мицотакис. По его словам, правительство начало ряд других инициатив, таких как увеличение необлагаемого налогом пособия на 1000 евро для семей с детьми, увеличение детского пособия для государственных служащих, расширение пособия по беременности и родам для самозанятых и женщин-фермеров. Премьер предложил обсудить те меры, которые будут объявлены в рамках общей политики поддержки семьи и особенно молодых семей. Рост ценВсеобщий рост цен в Греции начался летом 2021 года. Однако с начала 2022 года правительство Греции стало обвинять в росте цен Россию, начавшую спецоперацию на Украине. Премьер отвергает заявления оппозиционных партий о том, что "дороговизна в Греции создана Мицотакисом", и говорит, что в росте цен во всем мире и конкретно в Греции якобы виновата Россия. Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА Стефанос Касселакис назвал ложью утверждения премьера о том, что рост цен и дороговизна являются импортированными. По его словам, этот миф рухнул после публикации официальных данных Евростата по ценам в ЕС и Греции, а вся дороговизна - "его (Мицотакиса - ред.) собственная".
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здоровье - общество, греция, россия, украина, кириакос мицотакис, евросоюз, евростат
Здоровье - Общество, Греция, Россия, Украина, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, Евростат
В Греции призвали прекратить терпеть "инфляцию жадности"

Премьер Греции заявил, что будет бороться с желающими заработать сверхприбыли

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греция Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 янв - РИА Новости. Правительство Греции не намерено терпеть "инфляцию жадности" и будет бороться с теми, кто пытается заработать сверхприбыли, как в "банановой республике", заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на совещании, посвященном мерам по борьбе с ростом цен.
В Греции многие продукты, в том числе производимые в самой стране, намного дороже, чем в других странах - членах Евросоюза. В частности, оливковое масло на 23,7%, а молоко, сыр, яйца - на 39% дороже, чем в среднем по ЕС. Детское молоко в Греции на 213% дороже по сравнению с самым дешевым в ЕС, и его называют "золотым".
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Мера по борьбе с дороговизной было посвящено совещание в правительстве в среду, сообщила пресс-служба премьера.
"Битва за укрощение дороговизны и введение более жестких правил конкуренции в пользу потребителя - это постоянная битва. И в этой битве мы постоянно используем новые политические инструменты, пока все, и особенно транснациональные компании, не поймут, что Греция - это не "банановая республика" и что нельзя терпеть инфляцию жадности", - заявил Мицотакис в начале совещания.
По его словам, укрепление Межведомственный группы по контролю за рынком и интенсивный контроль, который проводился в последние месяцы на рынке, в основном касающийся факторов стоимости и рентабельности основных продуктов, входящих в потребительскую корзину, помогли правительству гораздо лучше понять механизмы рынка.
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"Новые меры направлены именно на устранение хронических перекосов, которые накапливались на греческом рынке в течение многих лет и которые, к сожалению, стали еще более выраженными в результате импортированного инфляционного кризиса. Они привели к неприемлемому явлению, когда продукция транснациональных компаний продается в Греции гораздо дороже, чем в других европейских странах. Очевидно, что с этим нельзя мириться", - заявил премьер.
Он сообщил, что меры направлены в первую очередь на установление чистых прейскурантных цен, ограничение общих скидок поставщиков на 30% и должны быть более выгодны потребителю. "Они касаются таких потребительских товаров, как бытовые чистящие средства, зубные пасты, гели для душа, шампуни, детские подгузники, фрукты и овощи", - сказал Мицотакис.
"Особое внимание будет уделено детскому молоку, цены на которое в Греции намного дороже, чем в других европейских странах. Будет введено ограничение на валовую прибыль, чтобы цены могли быть скорректированы до уровня, приемлемого для Европы", - сообщил глава правительства.
"Эти меры направлены на исправление сложившейся искаженной коммерческой практики, а нашим главным приоритетом остается защита потребителей и надлежащее функционирование рынка", - сказал он.
Премьер также отметил, что правительство очень обеспокоено финансовой нагрузкой на молодые семьи.
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"С 2019 года правительство установило единовременную помощь, которая выплачивается двумя частями в размере 2000 евро на каждого родившегося ребенка. Это очень помогает новой семье с расходами, сопровождающими рождение ребенка, и поддерживает семью в первые месяцы с возросшими расходами, связаны ли они с детским молоком, с подгузниками или с детскими салфетками", - сказал Мицотакис.
По его словам, правительство начало ряд других инициатив, таких как увеличение необлагаемого налогом пособия на 1000 евро для семей с детьми, увеличение детского пособия для государственных служащих, расширение пособия по беременности и родам для самозанятых и женщин-фермеров.
Премьер предложил обсудить те меры, которые будут объявлены в рамках общей политики поддержки семьи и особенно молодых семей.

Рост цен

Всеобщий рост цен в Греции начался летом 2021 года. Однако с начала 2022 года правительство Греции стало обвинять в росте цен Россию, начавшую спецоперацию на Украине. Премьер отвергает заявления оппозиционных партий о том, что "дороговизна в Греции создана Мицотакисом", и говорит, что в росте цен во всем мире и конкретно в Греции якобы виновата Россия.
Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых - Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА Стефанос Касселакис назвал ложью утверждения премьера о том, что рост цен и дороговизна являются импортированными. По его словам, этот миф рухнул после публикации официальных данных Евростата по ценам в ЕС и Греции, а вся дороговизна - "его (Мицотакиса - ред.) собственная".
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