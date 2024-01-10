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Инфекционист прокомментировал исследование об опасности гидроксихлорохина - РИА Новости, 10.01.2024
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17:01 10.01.2024 (обновлено: 17:02 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/gidroksikhlorokhin-1920568936.html
Инфекционист прокомментировал исследование об опасности гидроксихлорохина
Инфекционист прокомментировал исследование об опасности гидроксихлорохина - РИА Новости, 10.01.2024
Инфекционист прокомментировал исследование об опасности гидроксихлорохина
Препарат гидроксихлорохин был исключен из российских методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в 2021 году в связи с появлением более... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:01
2024-01-10T17:02
владимир чуланов
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Препарат гидроксихлорохин был исключен из российских методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в 2021 году в связи с появлением более эффективных лекарств и подходов к лечению, при этом исключение его не было связано с повышенной частотой нежелательных явлений, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. Как стало известно ранее из исследования французских ученых, опубликованного на сайте научного журнала Biomedicine &amp; Pharmacotherapy, около 17 тысяч человек, болевших COVID-19 в шести странах, могли умереть из-за приема препарата от малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии. Речь шла об Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции. Согласно исследованию, токсичность гидроксихлорохина для пациентов с COVID-19 была частично обусловлена побочными эффектами со стороны сердца. Из-за препарата вырос риск смерти от сердечных заболеваний у этих пациентов. "Во временных методических рекомендациях по диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России гидроксихлорохин присутствовал до 10 версии (май 2021 года). Поскольку эффективность гидроксихлорохина при COVID-19 была ограничена, с появлением более эффективных препаратов и подходов к лечению он ушел из практики применения при данном заболевании", - сказал Чуланов. Он уточнил, что исключение гидроксихлорохина из рекомендаций не было связано с повышенной частотой нежелательных явлений. К 2020 году был накоплен уже большой опыт применения гидроксихлорохина в медицинской практике, и его побочные эффекты были хорошо известны, пояснил специалист. По его словам, препарат назначался врачами с учетом особенностей пациентов и при необходимом контроле, что подчеркивалось в методических рекомендациях. "Мета-анализ, опубликованный французскими коллегами, является одной из множества противоречащих друг другу публикаций, в которых не могут быть учтены все факторы, оказывающие влияние на течение и исход заболевания. В этой связи стоит отнестись к выводам авторов с определенной долей критики", - подчеркнул Чуланов.
https://ria.ru/20231223/koronavirus-1917526849.html
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владимир чуланов, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Владимир Чуланов, Коронавирус в России, Россия, Здоровье - Общество
Инфекционист прокомментировал исследование об опасности гидроксихлорохина

Инфекционист Чуланов раскритиковал исследование об опасности гидроксихлорохина

© iStock.com / LiderinaДевушка принимает таблетки
Девушка принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / Liderina
Девушка принимает таблетки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Препарат гидроксихлорохин был исключен из российских методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в 2021 году в связи с появлением более эффективных лекарств и подходов к лечению, при этом исключение его не было связано с повышенной частотой нежелательных явлений, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.
Как стало известно ранее из исследования французских ученых, опубликованного на сайте научного журнала Biomedicine & Pharmacotherapy, около 17 тысяч человек, болевших COVID-19 в шести странах, могли умереть из-за приема препарата от малярии гидроксихлорохина во время первой волны пандемии. Речь шла об Италии, Франции, Бельгии, Испании, США и Турции. Согласно исследованию, токсичность гидроксихлорохина для пациентов с COVID-19 была частично обусловлена побочными эффектами со стороны сердца. Из-за препарата вырос риск смерти от сердечных заболеваний у этих пациентов.
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"Во временных методических рекомендациях по диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России гидроксихлорохин присутствовал до 10 версии (май 2021 года). Поскольку эффективность гидроксихлорохина при COVID-19 была ограничена, с появлением более эффективных препаратов и подходов к лечению он ушел из практики применения при данном заболевании", - сказал Чуланов.
Он уточнил, что исключение гидроксихлорохина из рекомендаций не было связано с повышенной частотой нежелательных явлений. К 2020 году был накоплен уже большой опыт применения гидроксихлорохина в медицинской практике, и его побочные эффекты были хорошо известны, пояснил специалист.
По его словам, препарат назначался врачами с учетом особенностей пациентов и при необходимом контроле, что подчеркивалось в методических рекомендациях.
"Мета-анализ, опубликованный французскими коллегами, является одной из множества противоречащих друг другу публикаций, в которых не могут быть учтены все факторы, оказывающие влияние на течение и исход заболевания. В этой связи стоит отнестись к выводам авторов с определенной долей критики", - подчеркнул Чуланов.
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