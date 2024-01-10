https://ria.ru/20240110/germaniya-1920581077.html

Глава Минсельхоза Германии предостерег немцев от поляризации общества

Глава Минсельхоза Германии предостерег немцев от поляризации общества - РИА Новости, 10.01.2024

Глава Минсельхоза Германии предостерег немцев от поляризации общества

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выразил в интервью медиагруппе Funke опасение, что немецкое общество поляризуется из-за... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:54

2024-01-10T17:54

2024-01-10T17:54

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выразил в интервью медиагруппе Funke опасение, что немецкое общество поляризуется из-за нарастающего разрыва между формируемой городским населением политикой и жителями сельских местностей, и предостерег от повторения пути, который прошло американское общество. Германия в настоящее время сталкивается с массовыми протестами фермеров из-за планов правительства по сокращению субсидий для аграриев. В декабре Оздемира освистали протестующие, когда он вышел к ним у Бранденбургских ворот. Во вторник Оздемира снова освистали - на сей раз в федеральной земле Баден-Вюртемберг. "Люди в сельской местности чувствуют себя брошенными. Они обеспокоены тем, что окажутся под жерновами политики, в которой все больше доминируют горожане. Это опасный разрыв, который может привести к таким же взаимоотношениям, как в США: люди больше не разговаривают друг с другом, они больше не верят друг другу и обвиняют друг друга во всем зле мира. Мы не должны переступить порог, который Америка переступила с Дональдом Трампом", - сказал Оздемир. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, сша