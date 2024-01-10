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Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев - РИА Новости, 10.01.2024
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20:26 10.01.2024 (обновлено: 20:38 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/genkonsul-1920611070.html
Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев
Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев - РИА Новости, 10.01.2024
Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев
Генеральным консулом России в северокорейском Чондине назначен Олег Кощеев, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:26
2024-01-10T20:38
россия
политика
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральным консулом России в северокорейском Чондине назначен Олег Кощеев, сообщили в МИД РФ. "Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Чондине, КНДР назначен Олег Анатольевич Кощеев", - сообщили в российском дипведомстве. По данным МИД, в 2010-2015 годах Кощеев занимал пост первого секретаря посольства в КНДР, с 2016 по 2020 год был первым секретарем, советником посольства РФ в Эритрее.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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россия, политика, кндр (северная корея)
Россия, Политика, КНДР (Северная Корея)
Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев

МИД: генконсулом России в северокорейском Чондине назначили Олега Кощеева

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииГенконсул России в северокорейском Чондине Олег Кощеев
Генконсул России в северокорейском Чондине Олег Кощеев - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Генконсул России в северокорейском Чондине Олег Кощеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральным консулом России в северокорейском Чондине назначен Олег Кощеев, сообщили в МИД РФ.
"Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Чондине, КНДР назначен Олег Анатольевич Кощеев", - сообщили в российском дипведомстве.
По данным МИД, в 2010-2015 годах Кощеев занимал пост первого секретаря посольства в КНДР, с 2016 по 2020 год был первым секретарем, советником посольства РФ в Эритрее.
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