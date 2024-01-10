https://ria.ru/20240110/genkonsul-1920611070.html

Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев

Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев - РИА Новости, 10.01.2024

Генконсулом России в северокорейском Чондине стал Олег Кощеев

Генеральным консулом России в северокорейском Чондине назначен Олег Кощеев, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:26

2024-01-10T20:26

2024-01-10T20:38

россия

политика

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920612363_0:63:640:423_1920x0_80_0_0_5656b904c34465a4cda66b43039c51bc.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральным консулом России в северокорейском Чондине назначен Олег Кощеев, сообщили в МИД РФ. "Приказом МИД России генеральным консулом Российской Федерации в Чондине, КНДР назначен Олег Анатольевич Кощеев", - сообщили в российском дипведомстве. По данным МИД, в 2010-2015 годах Кощеев занимал пост первого секретаря посольства в КНДР, с 2016 по 2020 год был первым секретарем, советником посольства РФ в Эритрее.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, кндр (северная корея)