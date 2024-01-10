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При атаке скорой помощи в Газе погибли шесть человек, заявили в Палестине
При атаке скорой помощи в Газе погибли шесть человек, заявили в Палестине - РИА Новости, 10.01.2024
При атаке скорой помощи в Газе погибли шесть человек, заявили в Палестине
Число погибших при израильском ударе по машине скорой помощи в секторе Газа выросло до шести, сообщило в среду Палестинское общество Красного Полумесяца. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:39
2024-01-10T19:39
2024-01-10T19:52
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по машине скорой помощи в секторе Газа выросло до шести, сообщило в среду Палестинское общество Красного Полумесяца.Ранее в организации сообщали, что четверо ее сотрудников погибли при израильском ударе по машине скорой помощи на дороге Салах ад-Дина в центральной части сектора Газа."Шесть человек погибли при ударе оккупационных сил Израиля по машине скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.По данным организации, в машине находились водитель, врач, сотрудник экстренной службы и доброволец-фотограф, а также еще два человека, которые получили ранения при ударе, но впоследствии скончались.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
Палестина, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
При атаке скорой помощи в Газе погибли шесть человек, заявили в Палестине
Красный полумесяц: при атаке скорой помощи в Газе погибли шесть человек