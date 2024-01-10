https://ria.ru/20240110/gaza-1920436411.html

СМИ узнали о тайных переговорах США с Катаром по заложникам в Газе

СМИ узнали о тайных переговорах США с Катаром по заложникам в Газе - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ узнали о тайных переговорах США с Катаром по заложникам в Газе

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк тайно встретился в Дохе с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:25

2024-01-10T09:25

2024-01-10T09:25

в мире

израиль

катар

ближний восток

бретт макгерк

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154849/19/1548491916_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_195e060939dc432fc4953cf46a20f36d.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк тайно встретился в Дохе с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и обсудил с ним усилия по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. "Главный советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк встретился во вторник в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани и обсудил с ним региональную напряженность и усилия по освобождению заложников, удерживаемых в Газе", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что Белый дом и правительство Катара держали поездку в секрете. Они не анонсировали визит Макгерка и не опубликовали отчет о его встрече с катарским премьером. Согласно источникам, переговоры по освобождению заложников возобновились ранее на этой неделе после того, как палестинское движение ХАМАС приостановило их из-за убийства Израилем заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240110/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

катар

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, катар, ближний восток, бретт макгерк, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году