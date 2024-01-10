https://ria.ru/20240110/gaza-1920417906.html
Число погибших при обстреле жилого дома на юге Газы достигло 15, пишут СМИ
Число погибших при обстреле жилого дома на юге Газы достигло 15, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Число погибших при обстреле жилого дома на юге Газы достигло 15, пишут СМИ
Число погибших в результате израильского обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа достигло 15, передает палестинское информационное агентство... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:41
2024-01-10T02:41
2024-01-10T02:49
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рафах (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа достигло 15, передает палестинское информационное агентство WAFA.Ранее телеканал Al-Arabiya информировал о восьми жертвах."По меньшей мере 15 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате обстрела авиацией израильского оккупанта жилого дома на западе Рафаха на юге сектора Газа", — говорится в сообщении агентства.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 23 тысячи, пострадали более 59 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20240110/gaza-1920411953.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Число погибших при обстреле жилого дома на юге Газы достигло 15, пишут СМИ
WAFA: Число погибших при обстреле Израилем жилого дома на юге Газы достигло 15
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Число погибших в результате израильского обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа достигло 15, передает палестинское информационное агентство WAFA
.
Ранее телеканал Al-Arabiya информировал о восьми жертвах.
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"По меньшей мере 15 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате обстрела авиацией израильского оккупанта жилого дома на западе Рафаха на юге сектора Газа", — говорится в сообщении агентства.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 23 тысячи, пострадали более 59 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.