https://ria.ru/20240110/gaza-1920412348.html
Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу, пишут СМИ
Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу, пишут СМИ
Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T00:57
2024-01-10T00:57
2024-01-10T00:57
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сектор газа
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа, сообщает газета Times of Israel. "Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в истерзанный войной сектор Газа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что доступ для журналистов в анклав был запрещен после нападения на Израиль палестинского движения ХАМАС 7 октября. Газета пишет со ссылкой на постановление суда, что разрешение журналистам находиться в Газе может привести к разглашению оперативных подробностей, что будет опасным для израильских войск в анклаве. "Запрет Израиля на доступ независимой иностранной прессы в Газу в течение 95 дней подряд является беспрецедентным", - заявила, в свою очередь, ассоциация иностранной прессы в Иерусалиме. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу, пишут СМИ
Times of Israel: Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа, сообщает газета Times of Israel
.
«
"Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в истерзанный войной сектор Газа", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что доступ для журналистов в анклав был запрещен после нападения на Израиль палестинского движения ХАМАС
7 октября.
Газета пишет со ссылкой на постановление суда, что разрешение журналистам находиться в Газе может привести к разглашению оперативных подробностей, что будет опасным для израильских войск в анклаве.
"Запрет Израиля на доступ независимой иностранной прессы в Газу в течение 95 дней подряд является беспрецедентным", - заявила, в свою очередь, ассоциация иностранной прессы в Иерусалиме
.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
В Белом доме продолжают выступать против прекращения огня в Газе
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.