https://ria.ru/20240110/finlyandiya-1920629286.html

В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц

В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц - РИА Новости, 10.01.2024

В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц, подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, решение... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:07

2024-01-10T23:07

2024-01-10T23:29

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц, подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, решение правительства будет озвучено в четверг.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с 15 декабря до 14 января."В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована", - сказала она в ответ на вопрос журналиста о продлении закрытия границы еще на месяц в интервью общественному вещателю Yle.Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщала о возможном продлении срока закрытия границы с Россией на месяц.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.Новое решение в отношении границы, как ожидается, будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, которые подтверждают сохранившийся уровень угроз, якобы исходящих от России.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240104/idioty-1919645497.html

https://ria.ru/20231231/finlyandiya-1919259025.html

https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

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финляндия, россия, в мире, москва, петтери орпо