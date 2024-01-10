https://ria.ru/20240110/finlyandiya-1920536519.html

СМИ: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией

СМИ: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц, юридических и политических препятствий для этого решения нет, сообщает газета Helsingin... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:17

2024-01-10T15:17

2024-01-10T15:26

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц, юридических и политических препятствий для этого решения нет, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны."Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц <…> В четверг правительство еще может изменить срок закрытия. По словам источников в правительстве, для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий", - сказано в материале.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.Новое решение в отношении границы, как ожидается, будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, которые подтверждают сохранившийся уровень угроз, якобы исходящих от России.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, россия, в мире