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Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
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12:32 10.01.2024 (обновлено: 21:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/finlyandiya-1920488606.html
Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией
Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией, сообщает в среду погранотряд в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:32
2024-01-10T21:27
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией, сообщает в среду погранотряд в соцсети X.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с 15 декабря до 14 января. Новое решение правительства Финляндии в отношении границы ожидается 11 января."Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала (Южная Карелия – ред.). Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы", – говорится в сообщении погранотряда в социальной сети X.Пограничная охрана Финляндии подтвердила, что задержала в среду первых в 2024 году нарушителей на закрытой границе с Россией."Да, это первое (задержание – ред.) в этом году (2024)", – рассказали РИА Новости в финской пограничной охране.Лица, прибывшие со стороны российской границы, являются гражданами третьих страны, они подали прошение о предоставлении убежища, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану страны.По словам замкомандующего пограничной охраны Хейкки Ахтиайнена, пограничники узнали о нелегалах от местного жителя, который позвонил в службу экстренной помощи, когда в его дворе появились люди и постучали в окно, чтобы обратиться за помощью.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.Новое решение в отношении границы, как ожидается, будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, которые подтверждают сохранившийся уровень угроз, якобы исходящих от России.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html
https://ria.ru/20240108/finlyandiya-1920203743.html
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в мире, россия, финляндия, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо
Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией

Финские пограничники сообщили о первых в этом году нарушителях на границе с РФ

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией, сообщает в среду погранотряд в соцсети X.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с 15 декабря до 14 января. Новое решение правительства Финляндии в отношении границы ожидается 11 января.
"Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала (Южная Карелия – ред.). Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы", – говорится в сообщении погранотряда в социальной сети X.
Пограничная охрана Финляндии подтвердила, что задержала в среду первых в 2024 году нарушителей на закрытой границе с Россией.
"Да, это первое (задержание – ред.) в этом году (2024)", – рассказали РИА Новости в финской пограничной охране.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией
8 января, 11:49
Лица, прибывшие со стороны российской границы, являются гражданами третьих страны, они подали прошение о предоставлении убежища, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану страны.
По словам замкомандующего пограничной охраны Хейкки Ахтиайнена, пограничники узнали о нелегалах от местного жителя, который позвонил в службу экстренной помощи, когда в его дворе появились люди и постучали в окно, чтобы обратиться за помощью.
Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.
Новое решение в отношении границы, как ожидается, будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, которые подтверждают сохранившийся уровень угроз, якобы исходящих от России.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
СМИ: Финляндии нужны основания, чтобы держать границу с Россией закрытой
8 января, 22:43
 
В миреРоссияФинляндияПеттери Орпо
 
 
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