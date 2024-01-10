https://ria.ru/20240110/finlyandiya-1920488606.html

Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией

Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 10.01.2024

Финляндия задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией, сообщает в среду погранотряд в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:32

2024-01-10T12:32

2024-01-10T21:27

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала первых в этом году нарушителей на границе с Россией, сообщает в среду погранотряд в соцсети X.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей с 15 декабря до 14 января. Новое решение правительства Финляндии в отношении границы ожидается 11 января."Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала четырех человек в районе Париккала (Южная Карелия – ред.). Инцидент расследуется как подозрение в нарушении государственной границы", – говорится в сообщении погранотряда в социальной сети X.Пограничная охрана Финляндии подтвердила, что задержала в среду первых в 2024 году нарушителей на закрытой границе с Россией."Да, это первое (задержание – ред.) в этом году (2024)", – рассказали РИА Новости в финской пограничной охране.Лица, прибывшие со стороны российской границы, являются гражданами третьих страны, они подали прошение о предоставлении убежища, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную охрану страны.По словам замкомандующего пограничной охраны Хейкки Ахтиайнена, пограничники узнали о нелегалах от местного жителя, который позвонил в службу экстренной помощи, когда в его дворе появились люди и постучали в окно, чтобы обратиться за помощью.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы с 15 декабря до 14 января.Новое решение в отношении границы, как ожидается, будет озвучено 11 января, однако премьер-министр Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен уже заявили во вторник, что граница с Россией должна оставаться закрытой. Рантанен упомянула некие закрытые разведданные, которые подтверждают сохранившийся уровень угроз, якобы исходящих от России.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в осуществлении "инструментальной миграции" и целенаправленной отправке просителей убежища к границе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html

https://ria.ru/20240108/finlyandiya-1920203743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, петтери орпо