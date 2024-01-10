https://ria.ru/20240110/finansy-1920482777.html

Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года

Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года - РИА Новости, 10.01.2024

Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах года и ситуации с финансами в стране. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:09

2024-01-10T12:09

2024-01-10T12:49

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

анадырь

владимир путин

антон силуанов

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах года и ситуации с финансами в стране."Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.

https://ria.ru/20231104/ekonomiki-1907503090.html

россия

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о бюджетной системе в России Путин о бюджетной системе в России 2024-01-10T12:09 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, анадырь, владимир путин, антон силуанов