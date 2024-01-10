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Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года - РИА Новости, 10.01.2024
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12:09 10.01.2024 (обновлено: 12:49 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/finansy-1920482777.html
Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года
Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года - РИА Новости, 10.01.2024
Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года
Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах года и ситуации с финансами в стране. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:09
2024-01-10T12:49
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
анадырь
владимир путин
антон силуанов
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах года и ситуации с финансами в стране."Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
https://ria.ru/20231104/ekonomiki-1907503090.html
россия
анадырь
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Путин о бюджетной системе в России
Путин о бюджетной системе в России
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, анадырь, владимир путин, антон силуанов
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Антон Силуанов
Путин сообщил, что глава Минфина доложил ему об итогах года

Путин сообщил, что глава Минфина в докладе назвал ситуацию устойчивой

Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах года и ситуации с финансами в стране.
"Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Родина. Министр финансов РФ Антон Силуанов
Доминировавшие ранее экономики постепенно "сдуваются", заявил Силуанов
4 ноября 2023, 21:56
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияАнадырьВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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