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Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд - РИА Новости, 10.01.2024
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00:59 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/epstin-1920413012.html
Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд
Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд - РИА Новости, 10.01.2024
Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд
Очередная порция рассекреченных материалов дела финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними девушками, содержит упоминание о поездке... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T00:59
2024-01-10T00:59
в мире
таиланд
сша
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Очередная порция рассекреченных материалов дела финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними девушками, содержит упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании экс-президента США Билла Клинтона. Документы опубликованы в судебной базе. Подруга Эпстина Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, утвердительно ответила на вопрос следователя, помнит ли она поездку в Таиланд с Клинтоном, но, сославшись на забывчивость, не смогла конкретизировать ее цель. Ее также спрашивали о совместной с Клинтоном "поездке в Россию". Максвелл ответила, что такой не помнит. В документах Эпстина следователи нашли также запись о том, что полет вместе с Клинтоном сопровождался посадкой на военно-морской базе в Китае. У Максвелл они интересовались, каким образом было получено разрешение, ее ответ по-прежнему засекречен. Имя Клинтона уже не раз всплывало в материалах дела. Один из свидетелей на допросе цитировал Эпстина, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против экс-президента по делу Эпстина не выдвигалось. Правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпстина, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазированию. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240108/epstin-1920195532.html
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в мире, таиланд, сша, билл клинтон
В мире, Таиланд, США, Билл Клинтон
Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд

Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд

© AP Photo / Susan WalshБывший президент Билл Клинтон
Бывший президент Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент Билл Клинтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Очередная порция рассекреченных материалов дела финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними девушками, содержит упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании экс-президента США Билла Клинтона. Документы опубликованы в судебной базе.
Подруга Эпстина Гилейн Максвелл, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции, утвердительно ответила на вопрос следователя, помнит ли она поездку в Таиланд с Клинтоном, но, сославшись на забывчивость, не смогла конкретизировать ее цель.
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Ее также спрашивали о совместной с Клинтоном "поездке в Россию". Максвелл ответила, что такой не помнит.
В документах Эпстина следователи нашли также запись о том, что полет вместе с Клинтоном сопровождался посадкой на военно-морской базе в Китае. У Максвелл они интересовались, каким образом было получено разрешение, ее ответ по-прежнему засекречен.
Имя Клинтона уже не раз всплывало в материалах дела. Один из свидетелей на допросе цитировал Эпстина, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против экс-президента по делу Эпстина не выдвигалось.
Правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпстина, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазированию.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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