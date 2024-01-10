https://ria.ru/20240110/energosnabzhenie-1920579534.html

Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса

Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса - РИА Новости, 10.01.2024

Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса

Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:44

2024-01-10T17:44

2024-01-10T17:46

омск

омская область

россети

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса, повреждений оборудования энергообъекта нет, сообщили РИА Новости в "МЭС Сибири" (входит в "Россети"). "Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ "Таврическая" полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет", - говорится в сообщении. Ранее глава Минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем Telegram-канале, что часть потребителей Омска и области остались без света из-за аварии на подстанции.

https://ria.ru/20240109/minenergo-1920365322.html

омск

омская область

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омск, омская область, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)