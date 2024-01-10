https://ria.ru/20240110/energosnabzhenie-1920579534.html
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса - РИА Новости, 10.01.2024
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса
Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:44
2024-01-10T17:44
2024-01-10T17:46
омск
омская область
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/36/1508423633_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_69ff574937edc0367a2a48e673d1ac70.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса, повреждений оборудования энергообъекта нет, сообщили РИА Новости в "МЭС Сибири" (входит в "Россети"). "Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ "Таврическая" полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет", - говорится в сообщении. Ранее глава Минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем Telegram-канале, что часть потребителей Омска и области остались без света из-за аварии на подстанции.
https://ria.ru/20240109/minenergo-1920365322.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/36/1508423633_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_24d9575bfb3f80d3fce19caf8a9f07c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Омск, Омская область, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса
МЭС Сибири: в Омске и области энергоснабжение восстановили за 30 мин