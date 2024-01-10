Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 10.01.2024 (обновлено: 17:46 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/energosnabzhenie-1920579534.html
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса - РИА Новости, 10.01.2024
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса
Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:44
2024-01-10T17:46
омск
омская область
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/36/1508423633_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_69ff574937edc0367a2a48e673d1ac70.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса, повреждений оборудования энергообъекта нет, сообщили РИА Новости в "МЭС Сибири" (входит в "Россети"). "Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ "Таврическая" полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет", - говорится в сообщении. Ранее глава Минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем Telegram-канале, что часть потребителей Омска и области остались без света из-за аварии на подстанции.
https://ria.ru/20240109/minenergo-1920365322.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150842/36/1508423633_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_24d9575bfb3f80d3fce19caf8a9f07c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, омская область, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Омск, Омская область, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Энергоснабжение в Омске восстановили в течение получаса

МЭС Сибири: в Омске и области энергоснабжение восстановили за 30 мин

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Энергоснабжение большей части потребителей, получающих электроэнергию от подстанции "Таврическая" в Омской области, было восстановлено в течение получаса, повреждений оборудования энергообъекта нет, сообщили РИА Новости в "МЭС Сибири" (входит в "Россети").
"Электроснабжение потребителей подстанции 500 кВ "Таврическая" полностью восстановлено менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса. На подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта нет", - говорится в сообщении.
Ранее глава Минэнерго Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем Telegram-канале, что часть потребителей Омска и области остались без света из-за аварии на подстанции.
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Энергоснабжение в южных регионах России восстановят в течение суток
9 января, 17:39
 
ОмскОмская областьРоссетиМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала