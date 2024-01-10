https://ria.ru/20240110/elektroenergiya-1920579138.html

Минэнерго Белоруссии: правила работы рынка электроэнергии с РФ почти готовы

Минэнерго Белоруссии: правила работы рынка электроэнергии с РФ почти готовы - РИА Новости, 10.01.2024

Минэнерго Белоруссии: правила работы рынка электроэнергии с РФ почти готовы

Белорусская и российская стороны проделали большую работу по созданию условий для работы объединенного рынка электроэнергии - в частности, договор о его... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:48

2024-01-10T17:48

2024-01-10T17:48

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Белорусская и российская стороны проделали большую работу по созданию условий для работы объединенного рынка электроэнергии - в частности, договор о его формировании прошел внутригосударственные процедуры, "на выходе" – правила функционирования рынка, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. "Правительствами Беларуси и России, профильными министерствами и ведомствами проделана огромная работа по созданию необходимых условий для работы рынка. Подготовлены договор о его формировании, который прошел внутригосударственные процедуры, на выходе – правила функционирования рынка", - сообщил Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала "Минскэнергоспецремонт" предприятия "Минскэнерго". Министр подчеркнул, что создание объединенного рынка электроэнергии Белоруссии и России станет важным шагом в укреплении энергетического потенциала Союзного государства. "Объединенный рынок электроэнергии создает дополнительные возможности для укрепления взаимосвязей между энергосистемами двух стран, развития электросетевой инфраструктуры Союзного государства. "Все это в итоге обеспечит повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества жизни наших граждан", - добавил глава белорусского минэнерго. По его словам, продолжается работа над едиными принципами функционирования и регулирования объединенного рынка газа. "При этом наша позиция заключается в том, чтобы процессы формирования общих рынков электроэнергии и газа были взаимоувязаны", - подчеркнул Каранкевич.

https://ria.ru/20240106/avtoperevozki-1919886056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия