https://ria.ru/20240110/elegazovyy-1920590759.html

Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО

Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО - РИА Новости, 10.01.2024

Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО

Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:32

2024-01-10T18:32

2024-01-10T18:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, сообщил телеканал "360".Используемый в аппаратах элегаз не является химически активным веществом и не поддерживает горение. Выключатели необходимы для оперативных включений и отключений отдельных цепей в энергосистеме при ручном, дистанционном или автоматическом управлении.Отмечается, что новые аппараты появились в Реутове, Зарайске, Егорьевске, Богородском округе и Коломне. В 2024 году планируется установка еще четырех элегазовых выключателей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)