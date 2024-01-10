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Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО
Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО - РИА Новости, 10.01.2024
Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО
Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:32
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, сообщил телеканал "360".Используемый в аппаратах элегаз не является химически активным веществом и не поддерживает горение. Выключатели необходимы для оперативных включений и отключений отдельных цепей в энергосистеме при ручном, дистанционном или автоматическом управлении.Отмечается, что новые аппараты появились в Реутове, Зарайске, Егорьевске, Богородском округе и Коломне. В 2024 году планируется установка еще четырех элегазовых выключателей.
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