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Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО - РИА Новости, 10.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:32 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/elegazovyy-1920590759.html
Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО
Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО - РИА Новости, 10.01.2024
Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО
Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, сообщил телеканал "360".Используемый в аппаратах элегаз не является химически активным веществом и не поддерживает горение. Выключатели необходимы для оперативных включений и отключений отдельных цепей в энергосистеме при ручном, дистанционном или автоматическом управлении.Отмечается, что новые аппараты появились в Реутове, Зарайске, Егорьевске, Богородском округе и Коломне. В 2024 году планируется установка еще четырех элегазовых выключателей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Энергетики установили 13 новых элегазовых выключателей в пяти округах МО

© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"Энергетики восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа
Энергетики восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа
© Фото предоставлено ПАО "Россети Центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты восточного филиала компании "Россети Московский регион" установили 13 новых высоковольтных элегазовых выключателей сразу в пяти округах Подмосковья, сообщил телеканал "360".
Используемый в аппаратах элегаз не является химически активным веществом и не поддерживает горение. Выключатели необходимы для оперативных включений и отключений отдельных цепей в энергосистеме при ручном, дистанционном или автоматическом управлении.
Отмечается, что новые аппараты появились в Реутове, Зарайске, Егорьевске, Богородском округе и Коломне. В 2024 году планируется установка еще четырех элегазовых выключателей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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