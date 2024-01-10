https://ria.ru/20240110/ekvador-1920623526.html

США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор

США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор - РИА Новости, 10.01.2024

США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор

США не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор, охваченный беспорядками, но готовы обсуждать с правительством страны, какая помощь им нужна, заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:03

2024-01-10T22:03

2024-01-10T22:03

в мире

эквадор

джон кирби

дина болуарте

перу

сша

беспорядки в эквадоре

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор, охваченный беспорядками, но готовы обсуждать с правительством страны, какая помощь им нужна, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Планов на этот счет нет. Но, конечно, мы готовы говорить с правительством Эквадора о том, что им может понадобиться, может, какая-то помощь в расследовании", - сказал он. Во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. На фоне беспорядков в этой стране президент Перу Дина Болуарте созвала накануне экстренное заседание совета министров, "чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в Перу головорезов, сбежавших из тюрем", а МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности. В приграничной зоне было объявлено чрезвычайное положение. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240110/tekhnika-1920623321.html

эквадор

перу

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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T22:03 true PT0M35S

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в мире, эквадор, джон кирби, дина болуарте, перу, сша, беспорядки в эквадоре