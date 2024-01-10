https://ria.ru/20240110/ekvador-1920517800.html

Казни в прямом эфире. Наркокартели захватили страну в Южной Америке

Казни в прямом эфире. Наркокартели захватили страну в Южной Америке - РИА Новости, 10.01.2024

Казни в прямом эфире. Наркокартели захватили страну в Южной Америке

Внутренний вооруженный конфликт" — так охарактеризовал президент Даниэль Нобоа ситуацию в стране, где уже несколько дней бесчинствуют бандитские группировки... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:36

2024-01-10T15:36

2024-01-10T23:47

эквадор

в мире

южная америка

терроризм

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. "Внутренний вооруженный конфликт" — так охарактеризовал президент Даниэль Нобоа ситуацию в стране, где уже несколько дней бесчинствуют бандитские группировки. Руководитель Эквадора приравнял их к террористам, объявил режим ЧС; в столицу Кито ввели бронетехнику. О причинах и перспективах кризиса — в материале РИА Новости.Тюремные бунтыВсе началось с того, что от сотрудников правоохранительных органов скрылся 44-летний Адольфо Масиас по прозвищу Фито — наркоторговец, главарь банды "Лос Чонерос", приговоренный за многочисленные преступления к 34 годам тюрьмы. В 2013-м он уже совершал побег, но через несколько недель его поймали.Седьмого января Масиаса перевозили в тюрьму строгого режима, и по дороге его освободили подельники. Это воодушевило тысячи осужденных бандитов, вспыхнули бунты. В шести пенитенциарных учреждениях охранников взяли в заложники.На следующий день сбежал главарь банды "Лос Лобос" Фабрисио Колон, тоже наркоторговец. Кроме того, его считают причастным к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и обвиняют в угрозах генеральному прокурору Диане Саласар.Даниэль Нобоа, всего полтора месяца назад вступивший в должность президента, объявил чрезвычайное положение. "Мы не собираемся вести переговоры с террористами", — заверил он.Через несколько часов троих полицейских похитили в городе Мачала на юге страны, еще одного офицера преступники схватили в Кито. Всего сообщают о семи заложниках из числа сотрудников правоохранительных органов. На одном из распространяемых в соцсетях видео бандит, держа пистолет у головы охранника, говорит, что теперь военные и полиция — "трофеи". "Вы объявили войну — вы получите войну", — угрожает он.Также в Сети опубликовали ролики, предположительно, с линчеванием силовиков. Госучреждения закрываются по всей стране. Преступники захватили несколько больниц, жгли автомобили, взорвали автомобильный мост. Погибших не меньше десяти."Пора покинуть эту страну"В Гуякиле, крупнейшем городе Эквадора, в студию телеканала TC Television 9 января во время прямого эфира новостной программы ворвались люди в масках с пистолетами, дробовиками, пулеметами, гранатами и динамитными шашками. Эти шокирующие кадры облетели весь мир. Слышно, как сотрудники кричат: "Не стреляйте!", затем сигнал исчезает.Через полчаса туда прибыли полицейские. Им удалось обезвредить бандитов. По счастью, обошлось без жертв среди работников телецентра. Алина Манрике, руководитель отдела новостей TC Television, рассказала агентству Associated Press по телефону: "Я в шоке. Все рухнуло. <…> Единственное, что я знаю: пора покинуть эту страну и уехать очень далеко". "Это террористический акт", — подчеркнул капитан полиции Сесар Сапата.Нобоа после этого подписал указ о признании 22 банд террористическими группировками. К борьбе с ними присоединились Вооруженные силы Эквадора. Военным разрешили любые методы "в рамках международного гуманитарного права". В столицу ввели бронетехнику.Президент также планирует референдум об ужесточении борьбы с преступностью. В частности, он рассматривает возможность конфискации активов членов банд и увеличение тюремных сроков. О "жестком курсе" Нобоа говорил и раньше — когда убили Вильявисенсио. В конце минувшего года арестовали Хайме Энрике, одного из главарей банды "Лос Лобос". "За последние недели мы поймали важных лидеров преступных группировок. Одна из них даже просила о мирном соглашении", — сообщал в те дни президент. Оптимизм, как выяснилось, оказался преждевременным.Долгосрочная проблемаКризис в Эквадоре вызвал большую озабоченность в регионе. В Перу на границе ввели режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Альберто Отарола направил туда войска.Аргентина с Эквадором не граничит, но тоже не может остаться в стороне. "Мы готовы помочь, если понадобится", — сказала министр безопасности Патрисия Буллрич. И добавила: "То, что происходит в Эквадоре, Колумбии, Перу, Боливии, влияет на нас".В беседе с РИА Новости директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Виктор Хейфец отметил: пока нет предпосылок разрастания эквадорского кризиса до регионального масштаба."Соседи опасаются притока беженцев — из этих соображений, видимо, Перу усиливает границу. Но эта проблема возникнет, если конфликт сильно затронет население, чего в данный момент нет. Кризис не связан с международными отношениями, не затрагивает интересы других государств, — подчеркивает эксперт. — Это исключительно внутренние разборки наркокартелей с властями".Ресурсов у Нобоа достаточно: и полиция с армией, и широкий спектр политических сил. "Президента поддерживает парламент, хотя его партия не располагает там большинством. Картели, конечно, структуры сильные, но им вряд ли кто-то станет помогать, кроме уголовников", — заключает Хейфец.Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Шинкаренко также считает, что речь идет лишь о борьбе с организованной преступностью внутри страны. "Кризис мог разрастись до регионального, если бы подобное началось в Колумбии, Перу, но мы этого не видим", — указывает он.Однако проблема наркокартелей неразрывно связана с другими — социальными и политическими, добавляет эксперт. А их в одночасье не решить.

эквадор

южная америка

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эквадор, в мире, южная америка, терроризм