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В Колумбии внимательно относятся к запросам о помощи со стороны Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024
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12:58 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920495841.html
В Колумбии внимательно относятся к запросам о помощи со стороны Эквадора
В Колумбии внимательно относятся к запросам о помощи со стороны Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024
В Колумбии внимательно относятся к запросам о помощи со стороны Эквадора
Колумбия внимательно относится ко всем запросам о помощи со стороны Эквадора на фоне сложившейся ситуации в стране, заявил колумбийский лидер Густаво Петро. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:58
2024-01-10T12:58
в мире
эквадор
колумбия
гуаякиль
густаво петро
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Колумбия внимательно относится ко всем запросам о помощи со стороны Эквадора на фоне сложившейся ситуации в стране, заявил колумбийский лидер Густаво Петро. "Мы внимательно относимся ко всем запросам о помощи со стороны властей Эквадора", - написал Петро в социальной сети X. МИД Колумбии в заявлении, опубликованном в социальной сети X, заявило, что выражает поддержку правительству и народу Эквадора. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html
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в мире, эквадор, колумбия, гуаякиль, густаво петро
В мире, Эквадор, Колумбия, Гуаякиль, Густаво Петро
В Колумбии внимательно относятся к запросам о помощи со стороны Эквадора

Петро: Колумбия внимательно относится к запросам о помощи со стороны Эквадора

© AP Photo / Cesar MunozПолиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
Полиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Cesar Munoz
Полиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Колумбия внимательно относится ко всем запросам о помощи со стороны Эквадора на фоне сложившейся ситуации в стране, заявил колумбийский лидер Густаво Петро.
«
"Мы внимательно относимся ко всем запросам о помощи со стороны властей Эквадора", - написал Петро в социальной сети X.
МИД Колумбии в заявлении, опубликованном в социальной сети X, заявило, что выражает поддержку правительству и народу Эквадора.
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
Вчера, 12:06
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос".
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми.
Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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