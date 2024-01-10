https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре

В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

2024-01-10T12:06

2024-01-10T12:06

2024-01-10T12:06

видео

эквадор

беспорядки в эквадоре

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Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".

эквадор

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T12:06 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, эквадор, беспорядки в эквадоре, видео