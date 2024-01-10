https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
2024-01-10T12:06
2024-01-10T12:06
2024-01-10T12:06
видео
эквадор
беспорядки в эквадоре
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Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
эквадор
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
2024-01-10T12:06
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео, Эквадор, Беспорядки в Эквадоре
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
2024-01-10T12:06
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PT0M35S
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".