https://ria.ru/20240110/ekvador-1920437875.html

В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ

В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ

Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:29

2024-01-10T09:29

2024-01-10T09:29

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эквадор

гуаякиль

кито

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias. "В Гуаякиле 9 января целью преступного нападения стали 29 зданий, включая пять больниц, где преступники пытались взять заложников", - говорится в сообщении издания. Как пишет Primicias, из-за сложившейся в стране ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля закрылись во вторник раньше обычного. Государственные учреждения и подразделения СМИ сказали своим сотрудникам эвакуироваться. Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920424115.html

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в мире, эквадор, гуаякиль, кито, беспорядки в эквадоре