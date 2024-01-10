В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ
Primicias: нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах в Гуаякиле
© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias.
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"В Гуаякиле 9 января целью преступного нападения стали 29 зданий, включая пять больниц, где преступники пытались взять заложников", - говорится в сообщении издания.
Как пишет Primicias, из-за сложившейся в стране ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля закрылись во вторник раньше обычного. Государственные учреждения и подразделения СМИ сказали своим сотрудникам эвакуироваться.
Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.