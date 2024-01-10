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В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
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09:29 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920437875.html
В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ
В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ
Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:29
2024-01-10T09:29
в мире
эквадор
гуаякиль
кито
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias. "В Гуаякиле 9 января целью преступного нападения стали 29 зданий, включая пять больниц, где преступники пытались взять заложников", - говорится в сообщении издания. Как пишет Primicias, из-за сложившейся в стране ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля закрылись во вторник раньше обычного. Государственные учреждения и подразделения СМИ сказали своим сотрудникам эвакуироваться. Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920424115.html
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в мире, эквадор, гуаякиль, кито, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Гуаякиль, Кито, Беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах, пишут СМИ

Primicias: нападавшие пытались взять заложников в пяти больницах в Гуаякиле

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Почти 30 зданий, включая пять больниц, подверглись нападению в эквадорском городе Гуаякиль, неизвестные пытались взять заложников, сообщает газета Primicias.
«
"В Гуаякиле 9 января целью преступного нападения стали 29 зданий, включая пять больниц, где преступники пытались взять заложников", - говорится в сообщении издания.
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Как пишет Primicias, из-за сложившейся в стране ситуации несколько предприятий и зданий в центре Гуаякиля закрылись во вторник раньше обычного. Государственные учреждения и подразделения СМИ сказали своим сотрудникам эвакуироваться.
Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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В миреЭквадорГуаякильКитоБеспорядки в Эквадоре
 
 
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