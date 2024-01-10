https://ria.ru/20240110/ekvador-1920437168.html

Аргентина заявила о готовности отправить в Эквадор силовиков

Аргентина заявила о готовности отправить в Эквадор силовиков - РИА Новости, 10.01.2024

Аргентина заявила о готовности отправить в Эквадор силовиков

Аргентина готова отправить в Эквадор сотрудников сил безопасности для помощи властям страны на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:26

2024-01-10T09:26

2024-01-10T09:43

в мире

эквадор

аргентина

кито

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аргентина готова отправить в Эквадор сотрудников сил безопасности для помощи властям страны на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта, заявила аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич в интервью телеканалу TN. "Мы готовы помочь им, направить сотрудников сил безопасности, если это нужно", - заявила Буллрич. Как отметила министр безопасности, происходящее в Эквадоре - это проблема всего континента. Она подчеркнула, что события в других странах региона влияют на Аргентину. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920429760.html

эквадор

аргентина

кито

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в мире, эквадор, аргентина, кито, беспорядки в эквадоре