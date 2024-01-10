https://ria.ru/20240110/ekvador-1920432901.html
Посольство США в Эквадоре приостановило оказание консульских услуг
Посольство США в Эквадоре приостановило оказание консульских услуг - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство США в Эквадоре приостановило оказание консульских услуг
Посольство США в Эквадоре сообщило о приостановке предоставления консульских услуг 10 января на фоне ситуации в стране. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:06
2024-01-10T09:06
2024-01-10T09:46
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Посольство США в Эквадоре сообщило о приостановке предоставления консульских услуг 10 января на фоне ситуации в стране. "В связи со складывающейся ситуацией в Эквадоре все приемы для запроса виз, паспортов и другие приемы по консульским услугам в посольстве США в Кито и в консульстве в Гуаякиле, назначенные на 10 января 2024 года, были отменены и будут переоформлены на более позднюю дату", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте американского посольства в социальной сети X. Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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в мире, эквадор, сша, кито, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, США, Кито, Беспорядки в Эквадоре
Посольство США в Эквадоре приостановило оказание консульских услуг
Посольство США: консульские услуги пока не оказываются из-за ситуации в Эквадоре
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Посольство США
в Эквадоре сообщило о приостановке предоставления консульских услуг 10 января на фоне ситуации в стране.
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"В связи со складывающейся ситуацией в Эквадоре все приемы для запроса виз, паспортов и другие приемы по консульским услугам в посольстве США в Кито и в консульстве в Гуаякиле, назначенные на 10 января 2024 года, были отменены и будут переоформлены на более позднюю дату", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте американского посольства в социальной сети X.
Ранее полиция Эквадора сообщила, что по меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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