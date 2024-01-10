Президент Эквадора приказал усилить охрану чиновников и их семей, пишут СМИ
Primicias: президент Эквадора распорядился усилить охрану чиновников и их семей
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIAСилы безопасности Эквадора патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца после побега из тюрьмы крупного наркобарона
Силы безопасности Эквадора патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца после побега из тюрьмы крупного наркобарона
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне ситуации в стране распорядился усилить охрану высокопоставленных чиновников, входящих в состав кабинета стратегической безопасности, а также их семей, сообщает газета Primicias.
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"Президент Эквадора распорядился усилить безопасность и защиту высокопоставленных чиновников, входящих в кабинет стратегической безопасности, включая их супругов и детей, живущих в стране", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, в состав кабинета стратегической безопасности Эквадора в том числе входят министр внутренних дел, министр обороны, а также руководство Центра стратегической разведки, службы исполнения наказаний SNAI и объединенной службы безопасности Ecu911.
Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.