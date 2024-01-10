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В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков - РИА Новости, 10.01.2024
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06:32 10.01.2024 (обновлено: 10:24 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920424578.html
В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков
В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков - РИА Новости, 10.01.2024
В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков
По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T06:32
2024-01-10T10:24
в мире
эквадор
гуаяс
гуаякиль
беспорядки в эквадоре
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила национальная полиция. "С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге полиции в соцсети Х. Ранее в ходе пресс-конференции мэра Гуаякиля представитель полиции заявил, что во время беспорядков в городе по меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения, огнестрельную рану получил сотрудник полиции. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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в мире, эквадор, гуаяс, гуаякиль, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Гуаяс, Гуаякиль, Беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков

Полиция Эквадора сообщила о десяти погибших в ходе беспорядков

© AP Photo / Cesar MunozПолиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
Полиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Cesar Munoz
Полиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила национальная полиция.
«
"С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге полиции в соцсети Х.
Ранее в ходе пресс-конференции мэра Гуаякиля представитель полиции заявил, что во время беспорядков в городе по меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения, огнестрельную рану получил сотрудник полиции.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
 
В миреЭквадорГуаясГуаякильБеспорядки в Эквадоре
 
 
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