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В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков

В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре сообщили о десяти погибших в ходе беспорядков

По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T06:32

2024-01-10T06:32

2024-01-10T10:24

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гуаякиль

беспорядки в эквадоре

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь, сообщила национальная полиция. "С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками", - говорится в коммюнике, опубликованном в блоге полиции в соцсети Х. Ранее в ходе пресс-конференции мэра Гуаякиля представитель полиции заявил, что во время беспорядков в городе по меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения, огнестрельную рану получил сотрудник полиции. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

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гуаякиль

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в мире, эквадор, гуаяс, гуаякиль, беспорядки в эквадоре