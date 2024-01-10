Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу
© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия.
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"Посольство и консульства в Эквадоре будут закрыты для посещения с 10 января (среда), об открытии будет сообщено отдельно", - говорится на сайте посольства.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
На фоне событий в Эквадоре правительство Перу направило к северной границе полицейский спецназ для усиления мер безопасности. Лима выразила опасения, что в страну проникнут "головорезы из тюрем" Эквадора и объявила в приграничной зоне режим ЧС.