https://ria.ru/20240110/ekvador-1920424115.html

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу - РИА Новости, 10.01.2024

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T06:05

2024-01-10T06:05

2024-01-10T09:55

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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия. "Посольство и консульства в Эквадоре будут закрыты для посещения с 10 января (среда), об открытии будет сообщено отдельно", - говорится на сайте посольства. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. На фоне событий в Эквадоре правительство Перу направило к северной границе полицейский спецназ для усиления мер безопасности. Лима выразила опасения, что в страну проникнут "головорезы из тюрем" Эквадора и объявила в приграничной зоне режим ЧС.

https://ria.ru/20240110/peru-1920420027.html

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в мире, эквадор, китай, кито, беспорядки в эквадоре