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Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу - РИА Новости, 10.01.2024
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06:05 10.01.2024 (обновлено: 09:55 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920424115.html
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T06:05
2024-01-10T09:55
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия. "Посольство и консульства в Эквадоре будут закрыты для посещения с 10 января (среда), об открытии будет сообщено отдельно", - говорится на сайте посольства. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. На фоне событий в Эквадоре правительство Перу направило к северной границе полицейский спецназ для усиления мер безопасности. Лима выразила опасения, что в страну проникнут "головорезы из тюрем" Эквадора и объявила в приграничной зоне режим ЧС.
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в мире, эквадор, китай, кито, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Китай, Кито, Беспорядки в Эквадоре
Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу

Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Посольство и консульства Китая в Эквадоре приостановили работу, сообщила в среду китайская дипмиссия.
«
"Посольство и консульства в Эквадоре будут закрыты для посещения с 10 января (среда), об открытии будет сообщено отдельно", - говорится на сайте посольства.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
На фоне событий в Эквадоре правительство Перу направило к северной границе полицейский спецназ для усиления мер безопасности. Лима выразила опасения, что в страну проникнут "головорезы из тюрем" Эквадора и объявила в приграничной зоне режим ЧС.
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором
Вчера, 03:40
 
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