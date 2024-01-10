https://ria.ru/20240110/ekvador-1920421869.html

При беспорядках в эквадорском городе Гуаякиль погибли восемь человек

При беспорядках в эквадорском городе Гуаякиль погибли восемь человек - РИА Новости, 10.01.2024

При беспорядках в эквадорском городе Гуаякиль погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, сообщил на пресс-конференции с мэром города РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T04:54

2024-01-10T04:54

2024-01-10T05:40

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и еще двое получили ранения в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, сообщил на пресс-конференции с мэром города Акилесом Альваресом один из начальников городской полиции. "Восемь человек погибли, двое получили ранения, два автомобиля сожжены и два мотоцикла. Один полицейский сотрудник получил огнестрельное ранение ... четырнадцать человек задержаны в различных инцидентах", - заявил полковник полиции, видео пресс-конференции опубликовал местный телеканал Guerreros Digitales. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

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в мире, эквадор, гуаякиль, кито