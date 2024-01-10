https://ria.ru/20240110/ekvador-1920421469.html

Армия Эквадора объявила 22 преступные группировки военной целью

Армия Эквадора объявила 22 преступные группировки военной целью - РИА Новости, 10.01.2024

Армия Эквадора объявила 22 преступные группировки военной целью

Преступные группировки Эквадора теперь считаются военными целями, говорится в видеообращении главы объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T04:41

2024-01-10T04:41

2024-01-10T05:47

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МЕХИКО, 10 сен — РИА Новости. Преступные группировки Эквадора теперь считаются военными целями, говорится в видеообращении главы объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Велы Эрасо в соцсети X.Во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим внутреннего вооруженного конфликта и приказал армии "нейтрализовать" 22 бандитских образования, насчитывающих десятки тысяч участников."Президент Республики Даниэль Нобоа своим указом №111 установил для нас очень четкую миссию. С этого момента каждая террористическая группа, указанная в вышеупомянутом указе, стала военной целью. На карту поставлено настоящее и будущее нашей страны, и никакой террористический акт не заставит нас сдаться. Мы не собираемся отступать или вести переговоры", — заявил адмирал по итогам заседания совета безопасности.Ранее неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле. В прямом эфире бандиты засунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и кричали "пусть полиция убирается". Полиция направила в студию спецназ и позднее сообщила о задержании нескольких злоумышленников и эвакуации людей. По данным прокуратуры, нападавшим предъявят обвинения в терроризме.Накануне Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.Действия правительства Эквадора вызвали волну беспорядков в городах страны — в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников правоохранительных органов в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. По данным службы исполнения наказаний, преступники удерживают в заложниках в тюрьмах 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.По информации полиции, в результате беспорядков в Гуаякиле погибли восемь человек и еще двое получили ранения.Власти эквадорской столицы Кито после вспыхнувших беспорядков усилили меры безопасности и призвали правительство страны привлечь армию для защиты стратегических объектов.Посольство России настоятельно рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.Нобоа стал президентом Эквадора в конце ноября прошлого года. Одной из основных своих задач новый глава государства назвал борьбу с преступностью. Для решения проблемы сложной криминальной обстановки и наркотрафика он предлагал укрепить границы за счет военных, а также построить новые тюрьмы и разделить их на несколько категорий — в зависимости от преступников, которые в них будут содержаться. Для самых опасных заключенных Нобоа планировал создать тюрьмы-баржи, разместив их в море в 150 километрах от берегов страны и установив над ними наблюдение с дронов.

https://ria.ru/20240110/peru-1920420027.html

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