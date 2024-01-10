https://ria.ru/20240110/ekvador-1920421136.html

В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме

В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме

Тринадцать человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала ТС в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщила... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T04:12

2024-01-10T04:12

2024-01-10T04:12

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эквадор

кито

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала ТС в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщила прокуратура Эквадора. "Прокуратура Эквадора привлечет к ответственности 13 человек за терроризм. Вооруженные антисоциальные лица проникли в помещения TC Television и удерживали в заложниках персонал СМИ. Преступное деяние не привело к гибели людей. После спасательной операции эквадорской полиции прокуратура распорядилась собрать улики и доказательства на месте происшествия. Слушание о задержании с поличным состоится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети Х. Во вторник неизвестные в масках с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Полиция Эквадора направила спецназ в студию телеканала ТС и позднее сообщила о задержании участников этого нападения. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после событий в Гуаякиле объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.

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в мире, эквадор, кито