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В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме - РИА Новости, 10.01.2024
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04:12 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920421136.html
В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме
В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме - РИА Новости, 10.01.2024
В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме
Тринадцать человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала ТС в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщила... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T04:12
2024-01-10T04:12
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала ТС в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщила прокуратура Эквадора. "Прокуратура Эквадора привлечет к ответственности 13 человек за терроризм. Вооруженные антисоциальные лица проникли в помещения TC Television и удерживали в заложниках персонал СМИ. Преступное деяние не привело к гибели людей. После спасательной операции эквадорской полиции прокуратура распорядилась собрать улики и доказательства на месте происшествия. Слушание о задержании с поличным состоится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети Х. Во вторник неизвестные в масках с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Полиция Эквадора направила спецназ в студию телеканала ТС и позднее сообщила о задержании участников этого нападения. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после событий в Гуаякиле объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
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в мире, эквадор, кито
В мире, Эквадор, Кито
В Эквадоре захватчикам телестудии предъявят обвинения в терроризме

Прокуратура: захватчикам телестудии в Эквадоре предъявят обвинения в терроризме

© AP Photo / Dolores OchoaПолиция и солдаты в Эквадоре
Полиция и солдаты в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция и солдаты в Эквадоре. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, задержанных после захвата студии эквадорского телеканала ТС в Гуаякиле, предстанут перед судом по обвинению в терроризме, сообщила прокуратура Эквадора.
«
"Прокуратура Эквадора привлечет к ответственности 13 человек за терроризм. Вооруженные антисоциальные лица проникли в помещения TC Television и удерживали в заложниках персонал СМИ. Преступное деяние не привело к гибели людей. После спасательной операции эквадорской полиции прокуратура распорядилась собрать улики и доказательства на месте происшествия. Слушание о задержании с поличным состоится в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети Х.
Во вторник неизвестные в масках с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Полиция Эквадора направила спецназ в студию телеканала ТС и позднее сообщила о задержании участников этого нападения.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после событий в Гуаякиле объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.
 
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