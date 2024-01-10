https://ria.ru/20240110/ekvador-1920419880.html

В Эквадоре пообещали амнистию силовикам "в случае необходимости"

В Эквадоре пообещали амнистию силовикам "в случае необходимости" - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре пообещали амнистию силовикам "в случае необходимости"

Национальная ассамблея Эквадора на фоне объявления внутреннего конфликта с задействованием вооруженных сил выступила в поддержку действий исполнительной власти... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:33

2024-01-10T03:33

2024-01-10T03:33

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эквадор

кито

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора на фоне объявления внутреннего конфликта с задействованием вооруженных сил выступила в поддержку действий исполнительной власти по борьбе с преступностью в стране, пообещав помилование и амнистию служащим полиции и армии в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности. "Мы выражаем нашу поддержку вооруженным силам, национальной полиции и всем должностным лицам, отвечающим за соблюдение конституции и закона. Мы признаем и ценим вашу преданность делу и усилия по сохранению безопасности, мира и жизни граждан. Эта поддержка включает в себя помилование и/или амнистию в случаях, когда это необходимо для обеспечения работы этих структур", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге парламента в соцсети Х. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.

эквадор

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в мире, эквадор, кито