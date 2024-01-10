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Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024
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03:30 10.01.2024 (обновлено: 03:45 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920419787.html
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:30
2024-01-10T03:45
россия
эквадор
в мире
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок по территории этой страны или её посещения в настоящее время."К сожалению, в результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения. По состоянию на вечер 9 января с.г. информацией о пострадавших россиянах посольство России в Эквадоре не располагает. В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
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россия, эквадор, в мире, кито
Россия, Эквадор, В мире, Кито
Посольство России порекомендовало воздержаться от посещения Эквадора

Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок по территории этой страны или её посещения в настоящее время.
«
"К сожалению, в результате вооруженных столкновений преступных группировок и правоохранительных сил имеются жертвы среди сотрудников полиции и гражданского населения. По состоянию на вечер 9 января с.г. информацией о пострадавших россиянах посольство России в Эквадоре не располагает. В связи с вышеизложенным, посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
 
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