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В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды

Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду Эквадора "Лос-Лобос", бежал из тюрьмы после организованных там беспорядков, сообщила служба... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T02:01

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду Эквадора "Лос-Лобос", бежал из тюрьмы после организованных там беспорядков, сообщила служба исполнения наказаний SNAI. "В тюрьме Чимборасо №1 утром 9 января произошли столкновения между заключенными, Национальной полицией и персоналом тюрьмы. После этого происшествия лишенный свободы Колон П., находившийся в тюрьме, скрылся из-под стражи вместе с другими заключенными", - говорится в сообщении SNAI в соцсети Х. Новые беспорядки вспыхнули в эквадорских тюрьмах в ночь на понедельник на фоне действий властей по реорганизации пенитенциарной системы, в ходе обысков в одной из них стало известно о бегстве другого опаснейшего бандита Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито", который возглавляет самую многочисленную банду страны "Лос-Чонерос". Согласно сообщению SNAI, после бегства Колона Пико по горячим следам были задержаны 12 человек, бежавших с ним, однако самому главарю удалось скрыться. Полиция и армия ведут его поиски. Президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне беспорядков установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств и гранат. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Во вторник после инцидента в Гуаякиле, где бандиты захватили студию местного телеканала и его ведущих, Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" более двух десятков преступных группировок, насчитывающие десятки тысяч участников.

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