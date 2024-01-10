https://ria.ru/20240110/ekvador-1920415054.html

В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек - РИА Новости, 10.01.2024

В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

Заключенные пяти эквадорских тюрем удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила национальная служба исполнения... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:25

2024-01-10T01:25

2024-01-10T01:25

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Заключенные пяти эквадорских тюрем удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила национальная служба исполнения наказаний в соцсети Х. "В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы Асуай №1, Каньяр №2, Напо №1, Тунгурауа №1 и Котопахи №1, где удерживаются 125 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 14 членов административного персонала", - говорится в бюллетене, который опубликован в блоге службы. Отмечается, что после начала беспорядков операции в тюрьмах Чимборасо и Напо позволили освободить 11 заложников. Накануне президент Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны. Во вторник после инцидента в Гуаякиле, где бандиты захватили студию местного телеканала и его ведущих, Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.

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в мире, эквадор, кито