https://ria.ru/20240110/ekvador-1920411729.html

Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле

Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле - РИА Новости, 10.01.2024

Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле

Полиция Эквадора, которая ранее направила спецназ в студию телеканала ТС, захваченную вооруженными бандитами, сообщила в соцсети Х о задержании участников этого РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T00:29

2024-01-10T00:29

2024-01-10T00:34

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Полиция Эквадора, которая ранее направила спецназ в студию телеканала ТС, захваченную вооруженными бандитами, сообщила в соцсети Х о задержании участников этого нападения."В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением", - говорится в блоге полиции.Согласно другому сообщению полиции, бойцам удалось эвакуировать людей из захваченного здания. Информации о жертвах или пострадавших в ходе операции не приводится.Ранее неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается".Президент Эквадора Даниэль Нобоа после событий в Гуаякиле объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.Накануне президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны.

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в мире, эквадор