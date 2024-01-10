https://ria.ru/20240110/ekonomika-1920494666.html
В США предупредили о крупнейшей за 30 лет угрозе мировой экономике
В США предупредили о крупнейшей за 30 лет угрозе мировой экономике - РИА Новости, 10.01.2024
В США предупредили о крупнейшей за 30 лет угрозе мировой экономике
Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически слабыми с начала 1990-х годов, пишет The Washington Post. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:54
2024-01-10T12:54
2024-01-10T14:56
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически слабыми с начала 1990-х годов, пишет The Washington Post."Если посмотреть на общую картину, она не радует", — приводит издание слова заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе.Продолжающееся замедление темпов роста практически гарантирует, что цели, которые были поставлены ООН, такие как "ликвидация крайней нищеты, сокращение выбросов парниковых газов почти вдвое, повышение уровня образования для бедных и искоренение голода", не будут достигнуты к 2030 году, отмечается в статье.В перспективе замедление роста экономики будет проблемой как для развитых стран, так и для развивающихся. Одной из причин этого процесса стало резкое сокращение инвестиционных расходов, поясняет издание.Война в Газе вкупе с украинским конфликтом и общий рост напряжения на Ближнем Востоке пагубно сказываются на мировой экономике и в том числе могут стать причиной роста цен на нефть и инфляции, заключает WP.
https://ria.ru/20231210/krizis-1914888128.html
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ближний восток, всемирный банк, оон, в мире
Ближний Восток, Всемирный банк, ООН, В мире
В США предупредили о крупнейшей за 30 лет угрозе мировой экономике
WP: мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически слабыми с начала 1990-х годов, пишет The Washington Post
.
"Если посмотреть на общую картину, она не радует", — приводит издание слова заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе.
Продолжающееся замедление темпов роста практически гарантирует, что цели, которые были поставлены ООН, такие как "ликвидация крайней нищеты, сокращение выбросов парниковых газов почти вдвое, повышение уровня образования для бедных и искоренение голода", не будут достигнуты к 2030 году, отмечается в статье.
В перспективе замедление роста экономики будет проблемой как для развитых стран, так и для развивающихся. Одной из причин этого процесса стало резкое сокращение инвестиционных расходов, поясняет издание.
Война в Газе вкупе с украинским конфликтом и общий рост напряжения на Ближнем Востоке пагубно сказываются на мировой экономике и в том числе могут стать причиной роста цен на нефть и инфляции, заключает WP.
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