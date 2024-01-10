https://ria.ru/20240110/efimov-1919035300.html

Ефимов: город и АСИ будут развивать повестку в области устойчивого развития

Ефимов: город и АСИ будут развивать повестку в области устойчивого развития - РИА Новости, 10.01.2024

Ефимов: город и АСИ будут развивать повестку в области устойчивого развития

Соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и соцкапитала бизнеса заключили власти столицы и Агентство стратегических инициатив (АСИ), заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

2024-01-10T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и соцкапитала бизнеса заключили власти столицы и Агентство стратегических инициатив (АСИ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что это соглашение было подписано 28 декабря в рамках итогового заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.Отмечается, что работа в Центре по оценке соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) ведется по следующим принципам: ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления. Данный центр был создан московским правительством."Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил 6 целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение еще 8. В их числе государственно-частное партнерство, в частности офсетные контракты. Сегодня столица – лидер по количеству подписанных офсетов, их уже 14. Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение ЦУР не только в Москве, но и по всей стране", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Кроме того, сотрудничество в рамках заключенного соглашения с Агентством стратегических инициатив поспособствует формированию верных представлений бизнес-сообщества о повестке устойчивого развития и стандарте социального капитала бизнеса.В свою очередь, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева уточнила, что соглашение с властями столицы позволит АСИ применить накопленный опыт и компетенции Москвы в сфере устойчивого развития и масштабировать их. Она добавила, что АСИ разрабатывает стандарты социального капитала бизнеса по поручению президента РФ Владимира Путина.Также ожидается взаимодействие Москвы и АСИ в рамках работы Центра по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР и повышения стандартов управления, прозрачности отчетности в области устойчивого развития. Компании, которые смогут успешно завершить проверку, будут претендовать на финансовые и нефинансовые преференции.По словам министра столичного правительства, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, власти столицы готовы делиться с регионами своим опытом в области достижения Целей устойчивого развития.Российская столица является первым регионом, в котором началось вестись индустриальное строительство, где стройка ведется не на самом объекте, а на заводе. Готовые модули собираются прямо на производствах, потом их перемещают на площадку, строят из них здания. Благодаря таким действиям удается снизить ущерб для окружающей среды.Ранее Ефимов сообщал, что правительство Москвы и Национальное рейтинговое агентство (НРА) совместно подготовили ESG-рэнкинг 23 регионов и крупнейших городов стран ЕАЭС.

https://ria.ru/20231229/mpt-1918843918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)