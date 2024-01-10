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Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной
Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.01.2024
Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной
Экс-премьер Британии Борис Джонсон не согласен с сообщениями о его причастности к срыву мирных переговоров между Москвой и Киевом вскоре после начала СВО, об... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-10T20:46
2024-01-10T20:46
2024-01-11T01:54
специальная военная операция на украине
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борис джонсон
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон не согласен с сообщениями о его причастности к срыву мирных переговоров между Москвой и Киевом вскоре после начала СВО, об этом политик рассказал в интервью газете Times.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать"."Это полная чушь и российская пропаганда", — высказался Джонсон.По словам экс-премьера, во время беседы с Зеленским после стамбульских переговоров его беспокоил характер любого потенциального соглашения. Политик также утверждает, что заверил Зеленского в поддержке Лондоном Украины "на тысячу процентов".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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украина, россия, киев, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, В мире
Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной
Times: Борис Джонсон отрицает причастность к срыву переговоров РФ и Украины