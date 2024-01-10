https://ria.ru/20240110/dzhonson-1920614571.html

Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной

Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 11.01.2024

Джонсон утверждает, что не срывал мирную сделку между Россией и Украиной

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не согласен с сообщениями о его причастности к срыву мирных переговоров между Москвой и Киевом вскоре после начала СВО, об... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-10T20:46

2024-01-10T20:46

2024-01-11T01:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

борис джонсон

владимир зеленский

давид арахамия

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон не согласен с сообщениями о его причастности к срыву мирных переговоров между Москвой и Киевом вскоре после начала СВО, об этом политик рассказал в интервью газете Times.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать"."Это полная чушь и российская пропаганда", — высказался Джонсон.По словам экс-премьера, во время беседы с Зеленским после стамбульских переговоров его беспокоил характер любого потенциального соглашения. Политик также утверждает, что заверил Зеленского в поддержке Лондоном Украины "на тысячу процентов".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, в мире