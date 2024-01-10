https://ria.ru/20240110/dzhinsy-1920554143.html
Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве
Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве - РИА Новости, 10.01.2024
Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве
Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя одежды Levi Strauss & Co взыскал с ООО "Супер Хенд", владеющего магазином одежды секонд-хенд в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:25
2024-01-10T16:25
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя одежды Levi Strauss & Co взыскал с ООО "Супер Хенд", владеющего магазином одежды секонд-хенд в Коньково, 20 тысяч рублей за продажу джинсов, маркированных товарными знаками истца, следует из опубликованного решения суда. На имя американской компании в России зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом Levi's. Право использовать свои бренды истец ответчику не передавал, между тем в ходе контрольной закупки им были приобретены в магазине ответчика джинсы, маркированные его брендами. В своем иске Levi Strauss потребовала взыскать с ООО "Супер Хенд" 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование двух ее товарных знаков. В суде ответчик заявил, что продает бывшую в употреблении оригинальную продукцию Levi Strauss, которая была легально введена в оборот, поэтому права правообладателя на защиту товарных знаков в отношении этой продукции исчерпаны. Суд, однако, согласился с доводами американской компании, что товар имеет признаки контрафактности, и отметил, что ответчик не доказал факт его оригинальности, "поскольку в торговую точку ответчика мог быть передан и не оригинальный товар, однако данное обстоятельство ответчиком должным образом не было проверено". "Поставщики, у которых ответчик закупает якобы бывший в употреблении товар, также не имеют разрешения от правообладателя… У суда не имеется достаточных оснований для формирования вывода об исчерпании права, исходя из представленных документов", - указал суд в решении. В то же время суд пришел к выводу, что компенсация в заявленном истцом размере "является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности", в связи с чем снизил ее в 10 раз. Арбитражный суд Москвы в декабре полностью удовлетворил два других иска к ООО "Супер Хенд", взыскав по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour. Сеть Levi Strauss & Co в 2022 году сообщила, что решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Levi Strauss & Co - американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20231005/tsum-1900709290.html
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москва, россия, сан-франциско, происшествия
Москва, Россия, Сан-Франциско, Происшествия
Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве
Levi Strauss отсудила 20 тысяч рублей за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя одежды Levi Strauss & Co взыскал с ООО "Супер Хенд", владеющего магазином одежды секонд-хенд в Коньково, 20 тысяч рублей за продажу джинсов, маркированных товарными знаками истца, следует из опубликованного решения суда
.
На имя американской компании в России
зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом Levi's. Право использовать свои бренды истец ответчику не передавал, между тем в ходе контрольной закупки им были приобретены в магазине ответчика джинсы, маркированные его брендами.
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В своем иске Levi Strauss потребовала взыскать с ООО "Супер Хенд" 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование двух ее товарных знаков. В суде ответчик заявил, что продает бывшую в употреблении оригинальную продукцию Levi Strauss, которая была легально введена в оборот, поэтому права правообладателя на защиту товарных знаков в отношении этой продукции исчерпаны.
Суд, однако, согласился с доводами американской компании, что товар имеет признаки контрафактности, и отметил, что ответчик не доказал факт его оригинальности, "поскольку в торговую точку ответчика мог быть передан и не оригинальный товар, однако данное обстоятельство ответчиком должным образом не было проверено".
"Поставщики, у которых ответчик закупает якобы бывший в употреблении товар, также не имеют разрешения от правообладателя… У суда не имеется достаточных оснований для формирования вывода об исчерпании права, исходя из представленных документов", - указал суд в решении.
В то же время суд пришел к выводу, что компенсация в заявленном истцом размере "является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности", в связи с чем снизил ее в 10 раз.
Арбитражный суд Москвы в декабре полностью удовлетворил два других иска к ООО "Супер Хенд", взыскав по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour.
Сеть Levi Strauss & Co в 2022 году сообщила, что решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Levi Strauss & Co - американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско
.
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