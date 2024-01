https://ria.ru/20240110/dzhinsy-1920554143.html

Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве

Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве - РИА Новости, 10.01.2024

Levi Strauss отсудила средства за продажу джинсов в секонд-хенде в Москве

Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя одежды Levi Strauss & Co взыскал с ООО "Супер Хенд", владеющего магазином одежды секонд-хенд в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:25

2024-01-10T16:25

2024-01-10T21:10

москва

россия

сан-франциско

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813654342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9ea93ffb6238f17279ac448d58e48d2.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску американского производителя одежды Levi Strauss & Co взыскал с ООО "Супер Хенд", владеющего магазином одежды секонд-хенд в Коньково, 20 тысяч рублей за продажу джинсов, маркированных товарными знаками истца, следует из опубликованного решения суда. На имя американской компании в России зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом Levi's. Право использовать свои бренды истец ответчику не передавал, между тем в ходе контрольной закупки им были приобретены в магазине ответчика джинсы, маркированные его брендами. В своем иске Levi Strauss потребовала взыскать с ООО "Супер Хенд" 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование двух ее товарных знаков. В суде ответчик заявил, что продает бывшую в употреблении оригинальную продукцию Levi Strauss, которая была легально введена в оборот, поэтому права правообладателя на защиту товарных знаков в отношении этой продукции исчерпаны. Суд, однако, согласился с доводами американской компании, что товар имеет признаки контрафактности, и отметил, что ответчик не доказал факт его оригинальности, "поскольку в торговую точку ответчика мог быть передан и не оригинальный товар, однако данное обстоятельство ответчиком должным образом не было проверено". "Поставщики, у которых ответчик закупает якобы бывший в употреблении товар, также не имеют разрешения от правообладателя… У суда не имеется достаточных оснований для формирования вывода об исчерпании права, исходя из представленных документов", - указал суд в решении. В то же время суд пришел к выводу, что компенсация в заявленном истцом размере "является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности", в связи с чем снизил ее в 10 раз. Арбитражный суд Москвы в декабре полностью удовлетворил два других иска к ООО "Супер Хенд", взыскав по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour. Сеть Levi Strauss & Co в 2022 году сообщила, что решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Levi Strauss & Co - американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231005/tsum-1900709290.html

https://ria.ru/20240110/tovary-1920425438.html

москва

россия

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, сан-франциско, происшествия