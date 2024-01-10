https://ria.ru/20240110/dopvyplaty-1920501537.html

Путин призвал распространять допвыплаты в регионах с низкой рождаемостью

Путин призвал распространять допвыплаты в регионах с низкой рождаемостью - РИА Новости, 10.01.2024

Путин призвал распространять допвыплаты в регионах с низкой рождаемостью

Президент России Владимир Путин заявил, что надо распространять дополнительные материальные выплаты после рождения третьего ребенка на Чукотке и в других... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:20

2024-01-10T13:20

2024-01-10T13:20

чукотка

россия

владимир путин

приморский край

общество

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо распространять дополнительные материальные выплаты после рождения третьего ребенка на Чукотке и в других регионах РФ с низкой рождаемостью. "На мой взгляд, это с учетом состояния государственных финансов возможно сделать. Но в полном случае, мне кажется, тогда нужно распространить эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости всё-таки пониже, чем в целом по регионам... Поэтому будем считать, что мы договорились. Я дам соответствующее поручение правительства региональным властям, коллеги всё проработают, и в ближайшее совместное совещание будет принято", - сказал Путин на встрече с жителями Анадыря. По его словам, при рождении третьего ребенка в РФ существует правило, согласно которому семья получает ко льготной ипотеке 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. В Приморском крае этим семьям доплачивают еще 550 тысяч рублей. В сумме они получают миллион для погашения кредита. "Приморский край, насколько я понимаю, делает это из собственного бюджета. Но у Чукотки доходов меньше, чем в Приморском крае, (поэтому - ред.), конечно, здесь решить этот вопрос таким образом проблематично. Поэтому для такого региона, как Чукотка, должна быть федеральная поддержка", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html

https://ria.ru/20240110/putin-1920484331.html

чукотка

россия

приморский край

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чукотка, россия, владимир путин, приморский край, общество