https://ria.ru/20240110/dolg-1920509250.html

Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка

Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка - РИА Новости, 10.01.2024

Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка

Судебные приставы защитили мать бойца СВО из Минусинска, которую назойливый сотрудник банка противозаконными требованиями заставлял вернуть кредитный долг сына, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:56

2024-01-10T13:56

2024-01-10T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

минусинск

россия

красноярский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597161970_0:212:2861:1821_1920x0_80_0_0_94d703fbb859d816fe3c4e66066e75f2.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Судебные приставы защитили мать бойца СВО из Минусинска, которую назойливый сотрудник банка противозаконными требованиями заставлял вернуть кредитный долг сына, сообщили РИА Новости в ГУФССП России по Красноярскому краю. По данным начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций краевого главка УФССП Дмитрия Хренова, в 2022 году житель Минусинска отправился на СВО. У молодого человека был кредит в одном из банков, задолженность по которому была приостановлена в территориальном отделе судебных приставов в рамках мер поддержки участников СВО. Однако сотрудник банка начал требовать погасить задолженность мать минусинца. "Так как он оказывал незаконное давление, женщине порекомендовали обратиться к специалистам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций... Работники службы привлекли к административной ответственности и самого сотрудника банковской организации, который требовал вернуть задолженность незаконными действиями, и сам банк, постановив оплатить в доход государства штрафы в размере 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно", - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы главка, благодаря действиям судебных приставов психологическое давление на женщину прекратилось. В главке подчеркнули, что всего за 11 месяцев 2023 года ГУФССП России по Красноярскому краю было возбуждено около 500 дел об административных правонарушениях по этому направлению. В отношении виновных организаций были назначены административные штрафы на сумму более 15 миллионов рублей, переданные в доход государству.

https://ria.ru/20231117/moshennichestvo-1910107399.html

минусинск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, минусинск, россия, красноярский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), ситуация в днр и лнр