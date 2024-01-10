https://ria.ru/20240110/dolg-1920509250.html
Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка
Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка - РИА Новости, 10.01.2024
Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка
Судебные приставы защитили мать бойца СВО из Минусинска, которую назойливый сотрудник банка противозаконными требованиями заставлял вернуть кредитный долг сына, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:56
2024-01-10T13:56
2024-01-10T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
минусинск
россия
красноярский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597161970_0:212:2861:1821_1920x0_80_0_0_94d703fbb859d816fe3c4e66066e75f2.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Судебные приставы защитили мать бойца СВО из Минусинска, которую назойливый сотрудник банка противозаконными требованиями заставлял вернуть кредитный долг сына, сообщили РИА Новости в ГУФССП России по Красноярскому краю. По данным начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций краевого главка УФССП Дмитрия Хренова, в 2022 году житель Минусинска отправился на СВО. У молодого человека был кредит в одном из банков, задолженность по которому была приостановлена в территориальном отделе судебных приставов в рамках мер поддержки участников СВО. Однако сотрудник банка начал требовать погасить задолженность мать минусинца. "Так как он оказывал незаконное давление, женщине порекомендовали обратиться к специалистам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций... Работники службы привлекли к административной ответственности и самого сотрудника банковской организации, который требовал вернуть задолженность незаконными действиями, и сам банк, постановив оплатить в доход государства штрафы в размере 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно", - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы главка, благодаря действиям судебных приставов психологическое давление на женщину прекратилось. В главке подчеркнули, что всего за 11 месяцев 2023 года ГУФССП России по Красноярскому краю было возбуждено около 500 дел об административных правонарушениях по этому направлению. В отношении виновных организаций были назначены административные штрафы на сумму более 15 миллионов рублей, переданные в доход государству.
https://ria.ru/20231117/moshennichestvo-1910107399.html
минусинск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597161970_131:0:2674:1907_1920x0_80_0_0_7f26651a8055fc2a8b1892d7bab158cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск, россия, красноярский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Минусинск, Россия, Красноярский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Красноярские приставы защитили мать участника СВО от сотрудника банка
В Минусинске приставы защитили мать участника СВО, с которой требовали долг сына
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Судебные приставы защитили мать бойца СВО из Минусинска, которую назойливый сотрудник банка противозаконными требованиями заставлял вернуть кредитный долг сына, сообщили РИА Новости в ГУФССП России по Красноярскому краю.
По данным начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций краевого главка УФССП Дмитрия Хренова, в 2022 году житель Минусинска отправился на СВО. У молодого человека был кредит в одном из банков, задолженность по которому была приостановлена в территориальном отделе судебных приставов в рамках мер поддержки участников СВО. Однако сотрудник банка начал требовать погасить задолженность мать минусинца.
"Так как он оказывал незаконное давление, женщине порекомендовали обратиться к специалистам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторских организаций... Работники службы привлекли к административной ответственности и самого сотрудника банковской организации, который требовал вернуть задолженность незаконными действиями, и сам банк, постановив оплатить в доход государства штрафы в размере 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно", - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы главка, благодаря действиям судебных приставов психологическое давление на женщину прекратилось.
В главке подчеркнули, что всего за 11 месяцев 2023 года ГУФССП России по Красноярскому краю было возбуждено около 500 дел об административных правонарушениях по этому направлению. В отношении виновных организаций были назначены административные штрафы на сумму более 15 миллионов рублей, переданные в доход государству.
Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО