https://ria.ru/20240110/dogovor-1920477443.html

Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку

Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку - РИА Новости, 10.01.2024

Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку

Армянская сторона усматривает регресс по некоторым статьям текста мирного договора с Азербайджаном, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:52

2024-01-10T11:52

2024-01-10T11:52

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арарат мирзоян

армения

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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Армянская сторона усматривает регресс по некоторым статьям текста мирного договора с Азербайджаном, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Я бы сказал, что в содержательном смысле в азербайджанских предложениях мы видим регресс по некоторым статьям текста (мирного договора - ред.), и некоторый прогресс по ряду других направлений (по названной теме - ред.)", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Ереване. Глава армянской дипломатии напомнил, что в основу мирного соглашения должен лечь принцип взаимного "недвусмысленного признания" территориальной целостности обеих стран. "Это вопрос, по которому нужна максимальная конкретика, и окончательный мирный договор должен ее обеспечить", - заявил Мирзоян. Он уточнил, что в вопросах неприкосновенности границ, территориальной целостности и делимитации не может быть неопределенности, "так как такая неопределенность создает плодородную почву для дальнейших агрессий и эскалаций". "Нужен мир, который невозможно будет ставить под сомнение", - сказал глава МИД Армении. Он также заявил о важности разблокирования региональных коммуникаций на основе суверенитета, равенства и взаимности. Отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров меду Ереваном и Баку, Мирзоян заявил, что "по сути переговоры всегда были прямыми". "Мы встречались в разных столицах, были страны, которые организовывали эти встречи, пытались выступать с конструктивными предложениями, но переговоры всегда были двусторонними. Мы заинтересованы в продолжении переговоров и ожидаем, что в ближайшее время появится возможность получить согласие азербайджанской стороны и продолжить наши переговоры", - сказал Мирзоян. По его словам, несмотря на все вызовы и сложности Армения настроена на достижение мира на Южном Кавказе. "Мы надеемся, что при конструктивном подходе и политической воле в самое ближайшее время можно достичь ощутимых результатов в мирном процессе", - сказал Мирзоян В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев не исключал, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца 2023 года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

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в мире, арарат мирзоян, армения, азербайджан