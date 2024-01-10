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Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:48
2024-01-10T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 янв - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Все они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в борьбе с украинскими националистами и представителями НАТО", - написал Кадыров. Кандидаты в спецназ "Ахмат" прошли разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, рассказал глава региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил добровольцам современную боевую экипировку и покрыл все траты на проезд и проживание.
https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html
россия
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безопасность, россия, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, отправившейся из Чечни в зону СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 10 янв - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Все они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в борьбе с украинскими националистами и представителями НАТО", - написал Кадыров.
Кандидаты в спецназ "Ахмат" прошли разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, рассказал глава региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил добровольцам современную боевую экипировку и покрыл все траты на проезд и проживание.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГрозныйРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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