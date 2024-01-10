https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:48
2024-01-10T13:48
2024-01-10T13:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 янв - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Все они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в борьбе с украинскими националистами и представителями НАТО", - написал Кадыров. Кандидаты в спецназ "Ахмат" прошли разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, рассказал глава региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил добровольцам современную боевую экипировку и покрыл все траты на проезд и проживание.
https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, отправившейся из Чечни в зону СВО