https://ria.ru/20240110/dobrovoltsy-1920507859.html

Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО

Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

2024-01-10T13:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

грозный

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 10 янв - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетел очередной спецборт с добровольцами. Все они прибыли в Грозный из разных уголков России для последующего участия в борьбе с украинскими националистами и представителями НАТО", - написал Кадыров. Кандидаты в спецназ "Ахмат" прошли разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, рассказал глава региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил добровольцам современную боевую экипировку и покрыл все траты на проезд и проживание.

https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

россия

грозный

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Кирилл Волков

безопасность, россия, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр