https://ria.ru/20240110/delo-1920515516.html

В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса

В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса - РИА Новости, 10.01.2024

В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса

Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента в Казани со школьником, которого высадили из автобуса на мороз из-за того, что кондуктор не смогла... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:21

2024-01-10T14:21

2024-01-10T14:23

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента в Казани со школьником, которого высадили из автобуса на мороз из-за того, что кондуктор не смогла снять деньги с его транспортной карты, сообщает надзорное ведомство Татарстана. Ранее родители школьника написали в Telegram-канал "Регион 116" о том, что их сына, ехавшего из казанского поселка Вознесенское в школу на автобусе маршрута №68, высадили на мороз. Как указали родители, "кондукторша (иностранный специалист) не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка" и высадила его из автобуса. Мальчик шел в школу пешком в минус 20. "Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства", — говорится в релизе. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240109/avtobus-1920408028.html

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происшествия, казань, россия