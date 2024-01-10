Рейтинг@Mail.ru
В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.01.2024 (обновлено: 14:23 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/delo-1920515516.html
В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса
В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса - РИА Новости, 10.01.2024
В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса
Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента в Казани со школьником, которого высадили из автобуса на мороз из-за того, что кондуктор не смогла... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:21
2024-01-10T14:23
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4929b60ec9c86499c9c5c54041cb66a.jpg
КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента в Казани со школьником, которого высадили из автобуса на мороз из-за того, что кондуктор не смогла снять деньги с его транспортной карты, сообщает надзорное ведомство Татарстана. Ранее родители школьника написали в Telegram-канал "Регион 116" о том, что их сына, ехавшего из казанского поселка Вознесенское в школу на автобусе маршрута №68, высадили на мороз. Как указали родители, "кондукторша (иностранный специалист) не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка" и высадила его из автобуса. Мальчик шел в школу пешком в минус 20. "Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства", — говорится в релизе. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240109/avtobus-1920408028.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f23a9705e698d674a8ceae83243f8b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани потребовали завести дело после высадки школьника из автобуса

Прокуратура в Казани потребовала завести дело после высадки мальчика из автобуса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаснеженная дорога
Заснеженная дорога - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заснеженная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура требует возбудить уголовное дело после инцидента в Казани со школьником, которого высадили из автобуса на мороз из-за того, что кондуктор не смогла снять деньги с его транспортной карты, сообщает надзорное ведомство Татарстана.
Ранее родители школьника написали в Telegram-канал "Регион 116" о том, что их сына, ехавшего из казанского поселка Вознесенское в школу на автобусе маршрута №68, высадили на мороз. Как указали родители, "кондукторша (иностранный специалист) не смогла принять оплату с транспортной карты ребенка" и высадила его из автобуса. Мальчик шел в школу пешком в минус 20.
"Прокуратура провела проверку по сообщению в соцсетях. В ходе надзорных мероприятий информация о нарушениях законодательства подтвердилась. Собранные материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства", — говорится в релизе.
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности.
В 2021 году в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, санкции для водителей и кондукторов составляют от 5 до 30 тысяч рублей.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса
9 января, 23:18
 
ПроисшествияКазаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала