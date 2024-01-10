https://ria.ru/20240110/chukotka-1920549302.html
Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке
Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024
Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке
Власти Чукотки намерены увеличить в 3,5 раза производство овощей в регионе к 2028 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:10
2024-01-10T16:10
2024-01-10T16:10
общество
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владимир путин
владислав кузнецов
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки намерены увеличить в 3,5 раза производство овощей в регионе к 2028 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "К 2028 году такой образ будущего... (Планируем) производство овощей увеличить в 3,5 раза. Обеспеченность мясом птицы вывести по крайней мере на 30%. Полностью через год закроем себя по потребности в яйце. Возродить экспорт рыбной продукции. Обеспечить продуктами питания собственного производства не менее 40% ассортимента", - сказал Кузнецов.Цены на овощи на Чукотке очень высокие. В среду Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс "Крестьянское хозяйство Макатровых". Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них введена в работу в этом году. В год здесь выращивается 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотка, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов, продукты, еда
Общество, Чукотка, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов, Продукты, Еда
Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке
Кузнецов: Чукотка намерена в 3,5 раза увеличить производство овощей к 2028 году
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки намерены увеличить в 3,5 раза производство овощей в регионе к 2028 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре
он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
"К 2028 году такой образ будущего... (Планируем) производство овощей увеличить в 3,5 раза. Обеспеченность мясом птицы вывести по крайней мере на 30%. Полностью через год закроем себя по потребности в яйце. Возродить экспорт рыбной продукции. Обеспечить продуктами питания собственного производства не менее 40% ассортимента", - сказал Кузнецов.
Цены на овощи на Чукотке очень высокие. В среду Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс "Крестьянское хозяйство Макатровых". Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них введена в работу в этом году. В год здесь выращивается 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.