https://ria.ru/20240110/chukotka-1920549302.html

Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке

Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке - РИА Новости, 10.01.2024

Губернатор рассказал Путину о планах по производству продуктов на Чукотке

Власти Чукотки намерены увеличить в 3,5 раза производство овощей в регионе к 2028 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:10

2024-01-10T16:10

2024-01-10T16:10

общество

чукотка

анадырь

владимир путин

владислав кузнецов

продукты

еда

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки намерены увеличить в 3,5 раза производство овощей в регионе к 2028 году, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "К 2028 году такой образ будущего... (Планируем) производство овощей увеличить в 3,5 раза. Обеспеченность мясом птицы вывести по крайней мере на 30%. Полностью через год закроем себя по потребности в яйце. Возродить экспорт рыбной продукции. Обеспечить продуктами питания собственного производства не менее 40% ассортимента", - сказал Кузнецов.Цены на овощи на Чукотке очень высокие. В среду Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс "Крестьянское хозяйство Макатровых". Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них введена в работу в этом году. В год здесь выращивается 79 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

чукотка

анадырь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чукотка, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов, продукты, еда