Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 10.01.2024 (обновлено: 16:36 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920535835.html
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций - РИА Новости, 10.01.2024
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций
Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:14
2024-01-10T16:36
экономика
чукотка
россия
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920556462_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_42ca69976f399113234858890da9e3ac.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. Сейчас он проводит встречу с Кузнецовым. "К 2028 году такой образ будущего... (планируем) привлечь инвестиции в пять новых разведанных крупных месторождений – золото, серебро, медь", - сказал Кузнецов президенту. Он отметил, что к этому году также планируется вывести на самоокупаемость три проекта по коренным малочисленным народам.
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html
чукотка
россия
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920556462_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_e5aea0a0f447ec5a16a91f6f2b5272b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Экономика, Чукотка, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций

Чукотка к 2028 году намерена привлечь инвестиции в пять новых месторождений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. Сейчас он проводит встречу с Кузнецовым.
«
"К 2028 году такой образ будущего... (планируем) привлечь инвестиции в пять новых разведанных крупных месторождений – золото, серебро, медь", - сказал Кузнецов президенту.
Он отметил, что к этому году также планируется вывести на самоокупаемость три проекта по коренным малочисленным народам.
Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью
Вчера, 15:10
 
ЭкономикаЧукоткаРоссияАнадырьВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала