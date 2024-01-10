https://ria.ru/20240110/chukotka-1920535835.html

Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций

Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций - РИА Новости, 10.01.2024

Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций

Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:14

2024-01-10T15:14

2024-01-10T16:36

экономика

чукотка

россия

анадырь

владимир путин

владислав кузнецов

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. Сейчас он проводит встречу с Кузнецовым. "К 2028 году такой образ будущего... (планируем) привлечь инвестиции в пять новых разведанных крупных месторождений – золото, серебро, медь", - сказал Кузнецов президенту. Он отметил, что к этому году также планируется вывести на самоокупаемость три проекта по коренным малочисленным народам.

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html

чукотка

россия

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов