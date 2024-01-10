Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций
Чукотка к 2028 году намерена привлечь инвестиции в пять новых месторождений
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024
Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024
АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки к 2028 году намерены привлечь инвестиции в пять новых месторождений золота, серебра и меди, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями. Сейчас он проводит встречу с Кузнецовым.
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"К 2028 году такой образ будущего... (планируем) привлечь инвестиции в пять новых разведанных крупных месторождений – золото, серебро, медь", - сказал Кузнецов президенту.
Он отметил, что к этому году также планируется вывести на самоокупаемость три проекта по коренным малочисленным народам.