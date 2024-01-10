https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html

Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью

Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью - РИА Новости, 10.01.2024

Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью

Проработана дорожная карта, которая позволит к 2026 году обеспечить хорошую связь и интернет по всей Чукотке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:10

2024-01-10T15:10

2024-01-10T15:19

общество

чукотка

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проработана дорожная карта, которая позволит к 2026 году обеспечить хорошую связь и интернет по всей Чукотке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым."С прошлого года в Анадыре у нас высокоскоростной (интернет) теперь есть. И поскольку вы говорили, что нужно развивать в целом на Чукотке интернет, то мы с (министром цифрового развития Максутом) Шадаевым проработали и близки к подписанию дорожной карты по развитию интернета в Билибинской агломерации. Будем подключаться к Якутии, и к 2026 году у нас будет интернет в той части, что позволит освободившиеся спутниковые ресурсы перераспределить и сделать хорошую связь с интернетом во всем Чукотском АО", - сказал Кузнецов Путину.

https://ria.ru/20240110/chukotka-1920535835.html

чукотка

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Ольга Фомченкова

общество, чукотка, владимир путин