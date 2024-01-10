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Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью - РИА Новости, 10.01.2024
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15:10 10.01.2024 (обновлено: 15:19 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920534455.html
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью - РИА Новости, 10.01.2024
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью
Проработана дорожная карта, которая позволит к 2026 году обеспечить хорошую связь и интернет по всей Чукотке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:10
2024-01-10T15:19
общество
чукотка
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проработана дорожная карта, которая позволит к 2026 году обеспечить хорошую связь и интернет по всей Чукотке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым."С прошлого года в Анадыре у нас высокоскоростной (интернет) теперь есть. И поскольку вы говорили, что нужно развивать в целом на Чукотке интернет, то мы с (министром цифрового развития Максутом) Шадаевым проработали и близки к подписанию дорожной карты по развитию интернета в Билибинской агломерации. Будем подключаться к Якутии, и к 2026 году у нас будет интернет в той части, что позволит освободившиеся спутниковые ресурсы перераспределить и сделать хорошую связь с интернетом во всем Чукотском АО", - сказал Кузнецов Путину.
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общество, чукотка, владимир путин
Общество, Чукотка, Владимир Путин
Губернатор рассказал Путину о мерах по обеспечению Чукотки хорошей связью

Кузнецов: дорожная карта позволит обеспечить хорошую связь и интернет на Чукотке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Проработана дорожная карта, которая позволит к 2026 году обеспечить хорошую связь и интернет по всей Чукотке, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
"С прошлого года в Анадыре у нас высокоскоростной (интернет) теперь есть. И поскольку вы говорили, что нужно развивать в целом на Чукотке интернет, то мы с (министром цифрового развития Максутом) Шадаевым проработали и близки к подписанию дорожной карты по развитию интернета в Билибинской агломерации. Будем подключаться к Якутии, и к 2026 году у нас будет интернет в той части, что позволит освободившиеся спутниковые ресурсы перераспределить и сделать хорошую связь с интернетом во всем Чукотском АО", - сказал Кузнецов Путину.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор - председатель правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов во время встречи в Анадыре. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах по привлечению инвестиций
Вчера, 15:14
 
ОбществоЧукоткаВладимир Путин
 
 
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