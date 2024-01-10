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Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона - РИА Новости, 10.01.2024
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12:47 10.01.2024 (обновлено: 13:54 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920492006.html
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона - РИА Новости, 10.01.2024
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:47
2024-01-10T13:54
чукотка
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
владимир путин
россия
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, это частично решит проблему транспортной доступности аэропорта региона."Вы дали распоряжение о закупке пяти аэролодок", - сказал Кузнецов Путину в ходе встречи президента с жителями города Анадыря."На 117 миллионов?" - спросил Путин."Да, это так, это выведет на совершенно иной уровень переправы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения скорости, и с точки зрения цены", - ответил Кузнецов."Я просто хотел, чтобы руководитель высказался, а так известно, там даже цифры известны: сначала это было 70 миллионов, потом - 117. Вот так всегда бывает. Ну, пускай будет 117, ну, пускай будет пять лодок, и это решит проблему", - прокомментировал ответ Кузнецова Путин.При этом глава региона отметил, что, хотя покупка аэролодок может частично решить проблему транспортной доступности, постоянно эксплуатировать их нельзя в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями."Это решает частично проблему, но, к сожалению, техника такого рода не может... постоянно эксплуатироваться, потому что есть ограничения по ветровой нагрузке, по штормовой нагрузке, то есть всё равно будут какие-то моменты, когда эксплуатировать ее будет нельзя и переправиться будет затруднительно", - добавил Кузнецов.Губернатор предложил Путину рассмотреть возможность строительства инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман.
https://ria.ru/20240110/putin-1920490425.html
https://ria.ru/20240110/putin-1920503676.html
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чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, владимир путин, россия
Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Россия
Глава Чукотки рассказал о решении проблемы доступности аэропорта региона

Глава Чукотки: планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Анадырь. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируют закупить пять аэролодок за 117 миллионов рублей, это частично решит проблему транспортной доступности аэропорта региона.
«
"Вы дали распоряжение о закупке пяти аэролодок", - сказал Кузнецов Путину в ходе встречи президента с жителями города Анадыря.
"На 117 миллионов?" - спросил Путин.
"Да, это так, это выведет на совершенно иной уровень переправы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения скорости, и с точки зрения цены", - ответил Кузнецов.
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"Я просто хотел, чтобы руководитель высказался, а так известно, там даже цифры известны: сначала это было 70 миллионов, потом - 117. Вот так всегда бывает. Ну, пускай будет 117, ну, пускай будет пять лодок, и это решит проблему", - прокомментировал ответ Кузнецова Путин.
При этом глава региона отметил, что, хотя покупка аэролодок может частично решить проблему транспортной доступности, постоянно эксплуатировать их нельзя в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями.
"Это решает частично проблему, но, к сожалению, техника такого рода не может... постоянно эксплуатироваться, потому что есть ограничения по ветровой нагрузке, по штормовой нагрузке, то есть всё равно будут какие-то моменты, когда эксплуатировать ее будет нельзя и переправиться будет затруднительно", - добавил Кузнецов.
Губернатор предложил Путину рассмотреть возможность строительства инженерно-технического сооружения через Анадырский лиман.
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ЧукоткаЧукотский автономный округВладислав КузнецовВладимир ПутинРоссия
 
 
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