Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/chukotka-1920489048.html
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:32
2024-01-10T12:32
политика
россия
чукотский автономный округ
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919998182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83f7e9f1685163ef378d27d5ff3be1d0.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Глава государства во вторник прилетел в Анадырь. Путин еще не посещал Чукотку. "С губернатором поговорим отдельно", - сказал он на встрече с жителями города и предложил им поговорить о том, что волнует их.
https://ria.ru/20240110/putin-1920473896.html
россия
чукотский автономный округ
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1919998182_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0dd7043bf921c217db7a08103cbae2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, чукотский автономный округ, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Политика, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки

Путин проведет отдельную встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.
Глава государства во вторник прилетел в Анадырь. Путин еще не посещал Чукотку.
«
"С губернатором поговорим отдельно", - сказал он на встрече с жителями города и предложил им поговорить о том, что волнует их.
Президент РФ Владимир Путин
Волонтер рассказала, как подписи избирателей Путина везли с Чукотки
Вчера, 11:35
 
ПолитикаРоссияЧукотский автономный округАнадырьВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала