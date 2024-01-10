https://ria.ru/20240110/chukotka-1920489048.html

Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки

Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024

Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки

Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:32

2024-01-10T12:32

2024-01-10T12:32

политика

россия

чукотский автономный округ

анадырь

владимир путин

владислав кузнецов

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Глава государства во вторник прилетел в Анадырь. Путин еще не посещал Чукотку. "С губернатором поговорим отдельно", - сказал он на встрече с жителями города и предложил им поговорить о том, что волнует их.

https://ria.ru/20240110/putin-1920473896.html

россия

чукотский автономный округ

анадырь

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политика, россия, чукотский автономный округ, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов