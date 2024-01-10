https://ria.ru/20240110/chukotka-1920489048.html
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки - РИА Новости, 10.01.2024
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:32
2024-01-10T12:32
2024-01-10T12:32
политика
россия
чукотский автономный округ
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Глава государства во вторник прилетел в Анадырь. Путин еще не посещал Чукотку. "С губернатором поговорим отдельно", - сказал он на встрече с жителями города и предложил им поговорить о том, что волнует их.
https://ria.ru/20240110/putin-1920473896.html
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политика, россия, чукотский автономный округ, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Политика, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
Путин проведет отдельную встречу с главой Чукотки
Путин проведет отдельную встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым