Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
МВД проверит блогера из Анапы из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили в Telegram-канале регионального ГУМВД.
На своём канале блогер снимал ролики, где он, согласно сохранившимся скринам, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и шампуни для интимной гигиены.
"Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина также заявила, что психологи и юристы уже изучают контент канала. Позже она отметила, что блогер зачистил все видео в своем YouTube и изменил название канала в TikTok.
"Теперь он угрожает всем пользователям, которых смутил его контент, уголовной ответственностью за клевету. Только вопросы никуда не делись. Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку", - написала в Telegram-канале Мизулина.