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Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью - РИА Новости, 10.01.2024
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13:43 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/bloger-1920506091.html
Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью - РИА Новости, 10.01.2024
Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью
Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:43
2024-01-10T13:43
краснодарский край
екатерина мизулина
общество
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили в Telegram-канале регионального ГУМВД. На своём канале блогер снимал ролики, где он, согласно сохранившимся скринам, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и шампуни для интимной гигиены. "Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина также заявила, что психологи и юристы уже изучают контент канала. Позже она отметила, что блогер зачистил все видео в своем YouTube и изменил название канала в TikTok. "Теперь он угрожает всем пользователям, которых смутил его контент, уголовной ответственностью за клевету. Только вопросы никуда не делись. Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку", - написала в Telegram-канале Мизулина.
https://ria.ru/20240109/kosenko-1920363048.html
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краснодарский край, екатерина мизулина, общество
Краснодарский край, Екатерина Мизулина, Общество
Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью

МВД проверит блогера из Анапы из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили в Telegram-канале регионального ГУМВД.
На своём канале блогер снимал ролики, где он, согласно сохранившимся скринам, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и шампуни для интимной гигиены.
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"Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина также заявила, что психологи и юристы уже изучают контент канала. Позже она отметила, что блогер зачистил все видео в своем YouTube и изменил название канала в TikTok.
"Теперь он угрожает всем пользователям, которых смутил его контент, уголовной ответственностью за клевету. Только вопросы никуда не делись. Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку", - написала в Telegram-канале Мизулина.
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Краснодарский крайЕкатерина МизулинаОбщество
 
 
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