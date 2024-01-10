https://ria.ru/20240110/bloger-1920506091.html

Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью

Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью - РИА Новости, 10.01.2024

Блогера из Анапы проверят из-за видео с поцелуем в губы с 12-летней дочерью

Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

краснодарский край

екатерина мизулина

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверят канал анапского блогера "Есть только папа", на котором он выкладывал ролики, где целует свою 12-летнюю дочь в губы, сообщили в Telegram-канале регионального ГУМВД. На своём канале блогер снимал ролики, где он, согласно сохранившимся скринам, целует в губы свою дочь, вместе с ней покупает прокладки и шампуни для интимной гигиены. "Подписчики блогера из Анапы в социальной сети высказывают опасения по поводу его публикаций, касающихся дочери. Полиция проверит информацию о возможном совершении противоправного деяния в отношении 12-летней девочки", - сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина также заявила, что психологи и юристы уже изучают контент канала. Позже она отметила, что блогер зачистил все видео в своем YouTube и изменил название канала в TikTok. "Теперь он угрожает всем пользователям, которых смутил его контент, уголовной ответственностью за клевету. Только вопросы никуда не делись. Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку", - написала в Telegram-канале Мизулина.

https://ria.ru/20240109/kosenko-1920363048.html

https://ria.ru/20231207/proekt-1914494801.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, екатерина мизулина, общество